النصر بطل «دوري الطاولة»

دبي (الاتحاد)

حسم فريق النصر الأول لكرة الطاولة لقب بطولة الدوري العام لهذا الموسم، بعد فوزه المستحق الذي حققه على شباب الأهلي 3 / 1، وبفوزه حسم اللقب مبكراً من دون الحاجة لخوض أي مباراة فاصلة، كان سيتم اللجوء إليها في حالة فوز شباب الأهلي في مواجهة أمس الأول. ومثل فريق النصر البطل المحترف الصيني يو زانج جياجي ، واللاعبان المواطنان راشد عبدالحميد ومروان منصور.

ورغم ختام المسابقة وإعلان النصر بطلاً للمسابقة، قرر اتحاد الطاولة إجراء مراسم التتويج في نهائي مسابقة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد نهاية شهر رمضان المبارك.