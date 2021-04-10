الشارقة «يذاكر» القوة الجوية

علي معالي (الشارقة)

يكتمل غداً «الأحد» عقد الفرق المشاركة في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، بوصول القوة الجوية العراقي، ويسبقه اليوم «السبت» تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، وتضم بعثة تراكتور 52 فرداً، ويخضع كل فريق لمسحة في المطار وأخرى بفندق الإقامة، ويعقب ذلك دخول «الفقاعة الطبية» مباشرة.

من جانبه، يبدأ عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة تأهيل لاعبيه بدرجة مكثفة لأجواء البطولة، من خلال مشاهدة الفرق المنافسة، خاصة القوة الجوية الذي خاض مؤخراً «التمهيدي»، وهي مباراة يوليها الجهاز الفني لـ «الملك» أهمية كبيرة، لأنها الافتتاحية، حيث يسعى الشارقة إلى الاستفادة من عنصر الملعب والأجواء بـ «الإمارة الباسمة»، من أجل التأهل إلى الدور الثاني للبطولة الآسيوية، وتعويض إخفاق النسخة الأخيرة، بالخروج من دور المجموعات، ويغيب عن «الملك» في البطولة ويلتون سواريز لظروف صحية، ودخل لوان بيريرا بدلاً منه.

ويبدأ الشارقة مشواره بلقاء القوة الجوية الذي تأهل على حساب الوحدة السعودي بركلات الترجيح، ويتصدر المنافس ترتيب الدوري في العراق برصيد 59 نقطة من 26 مباراة، وله مباراة مؤجلة والفارق مع النجف «الصيف» 8 نقاط. ويعتبر القوة الجوية الأقوى هجوماً بالدوري العراقي، حيث سجل 44 هدفاً، ويتولى تدريبه أيوب أوديشو وهو من المدربين أصحاب الكفاءة، وكان لاعباً جيداً في الكرة العراقية.

