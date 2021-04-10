راشد إسماعيل.. «الحكم الصغير» في «دوري كبار اليد»

رضا سليم (دبي)

شارك الحكم الصغير راشد محمد إسماعيل في إدارة مباراة الجزيرة والوحدة في دوري أقوياء اليد، والتي أقيمت بصالة فخر أبوظبي وانتهت لمصلحة أصحاب الأرض بنتيجة 34-28، ضمن الجولة 21 وقبل الأخيرة من المسابقة، وهي المرة الأولى التي يدير فيها راشد الذي لم يتجاوز عمره 17 عاماً، مباراة في دوري الرجال، وهو نتاج مشروع الحكم الصغير باتحاد اليد.

وجاء اختيار لجنة الحكام للحكم الدولي عمر الزبير بجانب راشد صائباً، والذي منحه ثقة كبيرة وتخطي رهبة مباريات الرجال، وكان محل إشادة من الزبير الذي كان يقف بجانبه مع كل «وقت مستقطع» للإشادة بقراراته ومنحه ثقة البداية، بالإضافة إلى أن الزبير معروف بدعمه للأجيال الجديدة من الحكام ودائماً ما يساندهم.

ورغم أن الحكم الصغير أدار خلال هذه الموسم مباريات في دوري الشباب وهي مرحلة سنية أكبر من عمره، فإنه مباريات الرجال مختلفة عن كل المسابقات، خاصة أنها دخلت في المرحلة الأخيرة، يبحث خلالها كل فريق لتعديل وضعه في جدول الترتيب، بعدما حسم الشارقة القمة قبل النهاية بجولتين.

وانضم راشد لمشروع الحكم الصغير موسم 2017-2018، وبدأ التحكيم في المهرجانات ثم البراعم والصغار والأشبال، وأدار هذا الموسم مباريات في دوري الشباب وسط إشادة من مدربين وإداريين في اللعبة، مؤكدين أنه مشروع حكم عالمي، وهو ما دفع إدارة الاتحاد إلى قيده ضمن القائمة المرشحين للحصول على الشارة القارية.