«الفرسان» يطارد الأرقام القياسية بـ «الريادة الثلاثية»



منير رحومة (دبي)

يواصل شباب الأهلي مطاردة الأرقام القياسية هذا الموسم، بفضل النجاحات التي يحققها تحت قيادة المدرب مهدي علي، والتي بدأت بكأس السوبر في يناير الماضي، عندما حصد لقبه الخامس، وعزز انفراده بصدارة المتوجين بهذه البطولة، في عهد الاحتراف، بفارق لقبين عن العين والوحدة أقرب ملاحقيه.

وأضاف «الفرسان» أمس «الجمعة»، لقبه الخامس في كأس الخليج العربي، ليعلن عن زعامته للمسابقة أيضاً، بفارق ثلاثة ألقاب عن الوحدة والنصر أقرب ملاحقيه، في انتظار تدعيم زعامته لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الشهر المقبل، والتي يحتل صدارة المتوجين بها بتسعة ألقاب، وبفارق لقب عن ملاحقه الشارقة.

ويواصل شباب الأهلي مسيرة النتائج الإيجابية، ليقترب خطوة عملاقة، من تحطيم أرقام سابقة، حققها مع المدرب الروماني كوزمين، في أطول سلسلة إيجابية بلا خسارة، في جميع المسابقات بـ 23 مباراة عامي 2013 و2014 ، حيث لم يعد يفصله عن معادلة الرقم القياسي سوى مباراتين.

ويحسب للمدرب مهدي علي النقلة التي أحدثها في الفريق، منذ تسلمه مهمة إنقاذ «الفرسان» في ديسمبر الماضي ، حيث قاد شباب الأهلي في 22 مباراة ، فاز في 15، وتعادل في 6، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة أمام الفجيرة في بداية المشوار، وحصد لقبين في 77 يوماً فقط ، وأعاد الفريق إلى توهجه، واللاعبين إلى مستواهم الحقيقي، الأمر الذي أسهم في النقلة النوعية التي تحققت، سواء على المستوى الأداء أو النتائج.

ويسعى «الفرسان» إلى مواصلة النجاحات، خاصة أنه يملك كوكبة من اللاعبين المميزين، أصحاب المهارات الفنية العالية والتجربة الكبيرة، سواء المواطنين أو الأجانب ، خاصة أن الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق، تمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.