عقدة حامل اللقب تطارد النصر في «النسخة 13» لكأس الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

طاردت عقدة حامل لقب كأس الخليج العربي النصر، في نهائي النسخة 13 لموسم 2020- 2021، بخسارته أمام منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، لينجح «الفرسان» في رد الاعتبار سريعاً أمام «العميد»، بعد خسارة نهائي الموسم الماضي أمام ذات المنافس 1-2.

وأكدت خسارة «العميد» أمام «الفرسان» على استمرار فشل «حامل اللقب»، في رحلة الدفاع عن لقبه، خلال الموسم التالي، وهو الأمر الذي تكرر في 13 موسماً على التوالي، منذ تتويج العين بلقب أول نسخة موسم 2008- 2009، على حساب الوحدة 1-0 ، قبل وداعه من نصف النهائي في الموسم التالي 2009- 2010 أمام عجمان، وصولاً إلى خسارة النصر نهائي النسخة الأخيرة، بعد تتويجه بلقب 2019- 2020.

وبات «العميد» رابع «حامل لقب» يكتفي بـ «الوصافة» في موسم الدفاع عن لقبه، كأفضل مركز لأبطال الكأس في الموسم التالي للتتويج، بدايةً بفريق الشباب بطل موسم 2010-2011 ووصيف النسخة التالية بالخسارة بركلات الترجيح أمام جاره الأهلي، والوحدة بطل نسخة 2017- 2018 ووصيف النسخة التالية 2018- 2019 بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-3 «بعد التمديد لشوطين إضافيين»، إضافة إلى شباب الأهلي بطل 2018- 2019، والذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام النصر 1-2، وصولاً إلى النصر بطل 2019- 2020 أمام «الفرسان» ووصيف النسخة الحالية بالخسارة أمام ذات المنافس.