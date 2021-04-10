«الترجيحية» تخذل «الأخطبوط شمبيه» للمرة الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

لم يشفع استمرار تألق الحارس أحمد شمبيه حامي عرين النصر في ركلات الترجيح، في حسم فريقه للقب كأس الخليج العربي، بالخسارة أمام شباب الأهلي 4-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، لمباراة النهائي التي أقيمت على ملعب الشارقة، وحملت شعار «كأس الخمسين». وتفوق شمبيه خلال ركلات الترجيح على منافسه ماجد ناصر حارس «الفرسان»، بعدما تصدى بنجاح لركلتين، سدد الأولى البرازيلي كارلوس إدواردو، والثالثة لإيجور جيسوس، مقابل تصدي ماجد ناصر لركلة وحيدة «الرابعة»، والتي سددها ريان مينديز، في الوقت الذي أهدر فيه ثنائي «العميد» توزي ومحمد عايض الركلتين الأولى والسابعة، بالتسديد خارج المرمى، ليحسم «الفرسان» اللقب بالفوز 5-4.

وهي المرة الأولى التي تخذل فيها ركلات الترجيح «الأخطبوط» شمبيه، والمتخصص في التصدي لركلات الترجيح، ويدين «العميد» في عودته إلى منصات التتويج المحلية، بعد غياب نحو 26 عاماً موسم 2014- 2015، إلى حارسه شمبيه الذي لعب دوراً مؤثراً في مباريات كأس الخليج العربي، قبل أن يسهم بفعالية في التتويج باللقب الرابع لفريقه في كأس رئيس الدولة أمام الشباب 4-2 بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم اللقب أمام الأهلي بالفوز بركلات الترجيح أيضاً، بعدما تصدى لأول ركلة ترجيح مهدت لفوز فريقه 3- صفر.

ولم يفوت الحارس المتألق فرصة تتويج فريقه باللقب الوحيد في الموسم الماضي 2019- 2020، بالفوز بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي في النهائي 2-1، بعدما قاد «العميد» للوصول إلى مباراة التتويج، بتخطي العين بركلات الترجيح 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في نصف النهائي، وانتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتصدى شمبيه لأول ركلة جزاء للعين، سددها جمال معروف، قبل يطيح كايو بالركلة الثانية، ويكتفي العين بركلة واحدة سددها لابا كودجو مقابل 4 لـ «العميد».

وشهد الموسم الحالي 2020- 2021 عودة موفقة لشمبيه لحماية عرين فريقه أمام مضيفه الوحدة في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، ونجح الحارس المتألق بـ «التخصص» في التصدي لركلة الجزاء الرابعة التي سددها خميس إسماعيل، ليضمن تأهل «العميد» إلى ربع النهائي، بالفوز بركلات الترجيح 4-2، قبل أن يكمل طريقه إلى النهائي على حساب الشارقة 3-1.