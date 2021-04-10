ماتيوس: فليك وحميديتش «خلافات بلا نهاية» !

ميونيخ (د ب أ)

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده، بأن الخلاف في الرأي بين هانزي فليك المديرالفني لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني «البوندسليجا»، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري لن ينتهي.

وأشار ماتيوس «60 عاماً» في تصريحات بصحيفة «بيلد» الألمانية، أن كلاً من فليك وحميديتش لديه آراء مختلفة عن الآخر.

وقال ماتيوس: على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتخطيط الفريق، أعتقد أنهما لا يتفقان تماماً، وأن كلا منهما يختلف عن الآخر بشكل كبير، ومن المنطقي أن يدور بينهما حوار قبل نهاية الموسم.

وأضاف: إذا ترك فليك تدريب الفريق، سيكون البايرن بحاجة لمن يخلفه، في إشارة إلى أن فليك هو المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني «المانشافت» خلفاً لمواطنه يواكيم لوف الذي سيترك تدريب الفريق عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2020».

وقال ماتيوس إنه يود بقاء فليك في منصب المدير الفني لبايرن، وأوضح: لو كنت مكان البايرن، كنت سأحارب لبقاء فليك، ويمتد عقد فليك «56 عاماً» مع البايرن حتى 30 يونيو 2023.

ورغم ما أذيع عن حل الخلافات بين فليك وحميديتش، شهدت مباراة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا تجدد الخلاف بينهما. وصرح حميديتش قبل المباراة مباشرة بأن جيروم بواتينج مدافع الفريق لن يحصل على عقد جديد من النادي في صيف هذا العام، ولكن فليك لا يرحب بهذا.