«كأس دبي للبولو» تكشف عن طرفي النهائي

دبي (الاتحاد)

تحدد كأس دبي للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية غداً الأحد، طرفي المباراة النهائية، حيث تقام مباراتان تحسمان هوية الفريقين المتأهلين إلى ختام الكأس، الذي يعد البطولة قبل الأخيرة للموسم، وتجمع المباراة الأولى بين فريقي الباشا و«أنكورا»، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي «إيمو دبي» والحبتور.

كان فريق الباشا قد نجح في الفوز على فريق «إيمو دبي» بنتيجة 7-6، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بستة أهداف لكل منهما ليحتكما إلى الهدف الذهبي. وفاز فريق الشيخة عليا آل مكتوم على فريق «أنكورا» بنتيجة 7-5 في مباراة قوية، عمرت بالكفاح والندية خاصة في أشواطها الثلاثة الأولى، وبرغم نجاح فريق «أنكورا» في التقدم في بداية المباراة بهدف د. عبد الرحمن العبار، إلا أن الشيخة عليا آل مكتوم نجحت في إنهاء الشوط لصالح فريقها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني نجح خالد العمران بتحقيق التعادل لفريقه، إلا أن أهداف بابلو أوركويزا المتتالية أنهت الشوط لصالح فريقه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويستمر فارق الهدفين في نهاية الشوط الثالث بعد أن أحرز كل فريق هدفاً واحداً، ويشهد الشوط الرابع والأخير محاولات من فريق أنكورا وينجح في تسجيل الهدف الخامس والأخير، ليتأزم الموقف خشية أن يخطف التعادل فيتحرك فريق الشيخة عليا آل مكتوم، ويحسم الأمر بهدف سابع لبابلو أوركويزا هداف الفريق والمباراة بـ5 أهداف.