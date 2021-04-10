«حراب» بطل كأس العين للخيول في ختام الموسم

العين (الاتحاد)

سجلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإشراف إيريك ليمارتنيل، ثنائية لافتة في السباق الختامي لموسم 2020/2021، والذي أقيم بمضمار نادي العين، وتألف من 7 أشواط.

وحققت خيول صاحب السمو رئيس الدولة الثنائية عبر «باهر» بقيادة فابريس فيرون، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر على لقب الخزنة، ومسجلاً 2:04:80 دقيقة. وسجل «تحدي»، بقيادة أنطونيو فريزو، الفوز في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على لقب المرخانية، قاطعاً المسافة في 2:21:16 دقيقة.

وتوج «حراب» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة بيرناردو بينيرو، بلقب الشوط الرئيسي لكأس العين لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:17:43 دقيقة. وحقق الجواد «آر بي كنجز باي» لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي فوزاً لافتاً، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب كاس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ومسجلاً 1:51:33 دقيقة. وسيطر «أيه أف انصتوا» لأحمد محمد سيف مرشد المرر، بإشراف محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا، على مجريات الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب جبل حفيت، مسجلاً زمناً وقدره 1:51:85 دقيقة.

وأكدت الفرس «صروح» جدارة خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، حين خطفت لقب رماح لمسافة 1400 متر ببراعة، ومسجلة 1:36:76 دقيقة. ونال الجواد «دبي كنال» لعيلان حمد كدفور المهيري، بإشراف ساتيش سيمار، وقياد تاج أوشي (ثنائية للفارس)، لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر على لقب الساد بسهولة، ومسجلاً 2:05:25 دقيقة. وأسفرت نتائج ختام موسم السباقات، عن تتويج خالد خليفة النابودة بلقب بطولة الملاك، ودوج واتسون بلقب بطولة المدربين للمرة السابعة «رقم قياسي»، فيما حافظ تاج أوشي على لقب بطولة الفرسان.

وشهد السباق وتوج الفائزين مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف محمد راشد الناصري، ونائب رئيس اللجنة فيصل الرحماني. من جانبه، وصف فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، موسم السباقات والرياضة بشكل عام في الدولة بالناجح، بالرغم من الاختبار القوي الذي تعرض له بسبب جائحة كورونا، مشيداً بتطور سباقات العين بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد أن التطور الكبير الذي شهدته سباقات نادي العين للفروسية خلال السنوات الأربع الماضية، مرده التجديد وزيادة الجوائز المالية، حيث نعيش العصر الذهبي للخيل العربية، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، داخلياً وخارجياً.