«العنابي» يدخل «الفقاعة الطبية» في «جوا»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدخل الوحدة عقب وصوله إلى الهند، في الفقاعة الطبية بفندق «نوفتيل جوا» مقر إقامة بعثة «العنابي» الذي يؤدي أول تدريب له غداً «الأحد»، استعداداً لمبارياته الأولى، ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، أمام بيروزي الإيراني وصيف النسخة الماضية، في الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت الهند،«الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات»، وهو التوقيت الذي يخوض فيه الوحدة جميع مبارياته بالمجموعة، باستثناء مباراته الأخيرة بالجولة السادسة أمام جوا يوم 29 أبريل الحالي.

ويغادر «العنابي» بطائرة خاصة، في بعثة تضم 28 لاعباً، وسيكون برنامج الفريق في مقر إقامته محصوراً بين ملعبي التدريب وستاد بانديت جواهر لال نهرو الذي يستضيف جميع مباريات المجموعة الخامسة، حسب بروتوكول الاتحاد الآسيوي للحماية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن جميع أفراد بعثة «العنابي» تلقوا جرعتي اللقاح، ويملكون تجربة كبيرة في التعامل مع البروتوكول الذي طبق في جميع المباريات بالمسابقات المحلية هذا الموسم، فضلاً عن الثقافة الكبيرة المكتسبة من تعامل الإمارات مع «الجائحة»، والذي يعد متفرداً في العالم. ويواجه الوحدة تحدياً كبيراً في مبارياته بالمجموعة، حيث يخوض الجولات الست خلال 15 يوماً فقط، وهو ما يجعل اللياقة البدنية عاملاً مهماً للفريق ومؤثراً جداً، خاصة أن 5 من مبارياته عقب الإفطار بقليل.