بارتي ضحية «مفاجأة مغمورة»!

تشارلستون (أ ف ب)

حققت الإسبانية المغمورة باولا بادوسا مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزها على الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً 6-4 و6-3، في الدور ربع النهائي من دورة تشارلستون الأميركية على ملاعب ترابية.وكانت الأسترالية تمني النفس بتحقيق فوزها التاسع توالياً على الأراضي الأميركية، بعد أن احتفظت بلقبها بطلة في دورة ميامي الأسبوع الماضي، لكن منافستها قدمت مباراة مثالية لتخرج فائزة.

وباتت بادوسا المصنفة 71 عالمياً اللاعبة الأدنى تصنيفاً تتغلب على بارتي منذ سبتمبر عام 2019. ولم تصدق بادوسا حجم الإنجاز التي حققته بالفوز على المصنفة أولى عالمياً بقولها «لا زلت تحت الصدمة»، لا أصدق ما يحدث بصراحة».

وأضافت: «أنا سعيدة جداً من المباراة التي قدمتها، لا سيما أنني سيطرت فيها على أعصابي، لأنه في بعض الأحيان من الصعب حسم هذا النوع من المباريات». وتقدمت الإسبانية 5-4 في المجموعة الأولى، لكنها تخلفت صفر-40 والإرسال في حوزتها، قبل أن تفوز بالنقاط الخمس التالية لتفوز بها.

وتبادلت اللاعبات كسر الإرسال في المجموعة الثانية، قبل أن تنجح الإسبانية في كسر إرسال بارتي في الشوط السابع، لتواصل تقدمها حتى نهاية المباراة. وتلتقي بادوسا في نصف النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الفائزة على الأميركية سلون ستيفنس 6-3 و6-4.

وتابعت التونسية أنس جابر طريقها نحو النهائي بفوزها على الأميركية الشابة كوكو جوف 6-2 و7-6، لتضرب موعداً في نصف النهائي مع المونتينيجرية دانكا كوفينيتش الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-5 و6-1.