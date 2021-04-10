يوكيتش «التريبل دابل 54»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تابع دنفر ناجتس سلسلة انتصاراته، وحقق فوزه الثامن توالياً على سان أنتونيو سبيرز 121-119، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وفرض نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش نفسه رجل المباراة من دون منازع، بتسجيله «التريبل دابل» الـ 54 في مسيرته، مع 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة، في حين كان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي غياب بول جورج وراجون راندون، اعتمد لوس أنجلوس كليبرز على كواهي لينارد فلم يخيب الآمال بتسجيله 31 نقطة، ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز على هيوستن روكتس 126-109، في حين أضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وفي المقابل، بات جايسون تايتوم أصغر لاعب في تاريخ نادي بوسطن سلتيكس يسجل 50 نقطة على الأقل في مباراة احتاج فيها فريقه إلى وقت إضافي، ليتخطى منافسه مينيسوتا تمبروولفز 145-136. وسجل تايتوم «23 عاماً و37 يوماً» 35 نقطة من أصل 53 في المباراة في الشوط الثاني، وأضاف زميلاه جايلين براون وماركوس سمارت 26 و24 نقطة توالياً.

أما أفضل مسجل في صفوف تمبروولفز، فكان كارل انطوني تاونز مع 30 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.وتألق زيون وليامسون في صفوف نيو أورليانز بيليكانز بتسجيله 37 نقطة، مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-94.

وأسهم توبياس هاريس العائد إلى صفوف فيلادلفيا، بعد غياب عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه، بـ 23 نقطة، في حين اكتفى نجم الفريق الآخر الكاميروني جويل امبيد بـ 14 نقطة.

ويبدو أن الكلام القاسي الذي سمعه لاعبو بيليكانز من مدربهم ستان فان جودي، كان له وقع إيجابي بعد أن انتقد أداءهم في المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما فريقه أمام أتالانتا هوكس «107-123» وبروكلين نتس «111-139»، بقوله إن دفاع الفريق قام بأشياء غريبة، وبأن فريقه كان الأسوأ دفاعياً وهجومياً.

وأشاد فان جودي بوليامسون بقوله: «لقد خاض المباراة بالطريقة التي يجب أن يخوضها، لقد كان خارقاً». وكان لسان حال منافسه في فيلادلفيا توبياس هاريس مماثلاً بقوله: «يتمتع وليامسون بقوة جسدية هائلة، إنه لاعب حقيقي، يملك القامة، السرعة والرشاقة لكي يحقق أموراً كثيرة لدى اختراقه في العمق». أما وليامسون فشكر زملاءه بالقول: «زملائي كانوا يثقون بقدراتي، وقالوا لي نحن ندعمك في كل خطوة تقوم بها، هذا الأمر ساهم كثيراً في تألقي».

ولم تنفع النقاط الـ 50 التي سجلها زاك لافين لفريقه شيكاغو بولز الذي خسر أمام أتلانتا هوكس 108-120. وأسهم تراي يانج بفوز أتلانتا بتسجيله 42 نقطة، وأضاف زميلاه كلينت كابيلا ودانيلو جاليناري في 22 و20 نقطة توالياً. ومني ميلووكي باكس بخسارته الثالثة توالياً أمام تشارلوت هورنتس 117-129.

وتأثر باكس كثيراً بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة توالياً لإصابة في ركبته، بالإضافة إلى جرو هوليداي لإصابة مماثلة. وتألق راسل وستبروك في صفوف واشنطن ويزادرز، وقاده إلى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 110-107 بفضل تحقيقه التريبل دابل مع 19 نقطة و14 تمريرة حاسمة ومثلها متابعات، لكن هداف الدوري برادلي بيل هو الذي حسم نتيجة المباراة، بفضل تسجيله 6 نقاط من أصل 20 في المباراة في الثواني الست الأخيرة منها.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز مع 32 نقطة. وفي مباراتين أخريين، فاز نيويورك نيكس على ممفيس جريزليز 133 - 129 بعد التمديد، وانديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك - 111-106.

