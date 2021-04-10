سكولاري يحلم بميسي ونيمار معاً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتشوق الكثيرون من خبراء كرة القدم وعشاقها، إلى رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وهما يلعبان معاً في نادٍ واحد، مثلما كان حالهما عندما تزاملا في برشلونة 4 سنوات، ولكن لصعوبة حدوث ذلك مرة أخرى في «البارسا»، حيث لا تقدر إدارة «البلاوجرانا» على إعادة شراء نيمار، بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي «الكتالوني»، فإن المدرب البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري، الذي قاد «السامبا» إلى الفوز بكأس العالم 2002 في كوريا واليابان، يرى أن هناك فرصة في إمكانية حدوث ذلك في سان جيرمان، الذي يمكنه شراء ميسي من برشلونة، وحل مشكلات «البارسا» المادية.

ولما كان ميسي لم يحسم حتى الآن مسألة بقائه أو رحيله، ويؤجل قراره إلى نهاية الموسم ، فقد اقترح عليه سكولاري أن يسارع بالتوقيع لسان جيرمان للعب بجوار نيمار واستعادة أمجادهما القديمة مع «البارسا».

وأضاف سكولاري في مداخلة هاتفية مع إذاعة «سوبرديبورتيفو» الأرجنتينية، قائلاً: أتمنى أن أرى ميسي ونيمار يلعبان مرة أخرى بقميص فريق واحد، ورحب بأن يكون ذلك في سان جيرمان.

وتابع سكولاري قائلاً: نيمار وميسي يكمل كل منهما الآخر، ويشكلان ثنائياً متفاهماً لا يضاهى في أي فريق آخر، مشيراً إلى أن ميسي يمكنه اللعب إلى جوار نيمار لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن تصريحات سكولاري لن تعجب على الإطلاق جماهير «البارسا»، ولكنها تأتي على هوى مشجعي النادي الباريسي. ويعرف سكولاري نيمار جيداً، لأنه دربه موسمين عندما كان مدرباً لمنتخب «السامبا» من 2012 إلى 2014.

يذكر أن نيمار وميسي تألقا معاً على امتداد 4 مواسم بقميص برشلونة، وشكلا ومعهما الأوروجواياني لويس سواريز، ثلاثياً مرعباً يحمل لقب «MSN»، وأسهم ثلاثتهم في تسجيل 394 هدفاً، وهو ما يعادل أكثر من نصف ما سجله الفريق خلال تلك الفترة «614 هدفاً».

