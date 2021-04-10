سولشاير: كافاني «متردد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي: إن الأوروجواياني إدينسون كافاني لاعب الفريق ما زال يفكر في مستقبله، ولم يستقر بعد على البقاء مع «الشياطين الحمر» أو الرحيل إلى بوكا جونيور الأرجنتيني الذي أبدى رغبته الشديدة في ضمه إلى صفوفه.

وأضاف سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» قائلاً: كافاني لا يعرف بعد، ما إذا كان سيمد عقده مع «اليونايتد»، أم ينوي الرحيل بنهاية الموسم. وكان كافاني وصل مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي بموجب عقد مدته عام، مع خيار بالتجديد لموسم آخر، بموافقة الطرفين، ولكن كافاني لم يعط موافقته بعد على الاستمرار، في حين أبدت إدارة «اليونايتد» رغبتها في تمديد عقد كافاني عامين، وليس عاماً واحداً. وأضاف: هذه السنة لم تكن سهلة بالنسبة لكافاني ولا لأي أحد، وهو ما زال «متردداً» فيما يتعلق بما يريد أن يفعله الموسم المقبل، وعلى أية حال، ما زال أمامه الوقت لكي يقرر.

وأشاد سولشاير بالنجم الأوروجواياني، مؤكداً أنه يلعب دوراً إيجابياً مع «الشياطين الحمر»، وعلق قائلاً: إنه لشيء رائع أن يكون معنا. ويستعد كافاني للمشاركة في مباراة فريقه أمام توتنهام اليوم في «الجولة31» للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وفي سياق متصل، قال والد كافاني في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: إن نجله كان يفكر منذ عامين في اللعب لبوكا جونيورالأرجنتيني، لكي يكون قريباً من أسرته في أوروجواي، وأنه يعتقد إن قراره ربما يكون لمصلحة اللعب لبوكا جونيورالذي عرض عليه عقداً مدته عامين.

كافاني الذي لعب 28 مباراة مع يونايتد هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، لم يسلم من الإصابات، كما تم إيقافه 3 مباريات في نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن استخدم لفظاً على «إنستجرام»، اعتبرته رابطة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» نوعاً من العنصرية.

المعروف أن كافاني المولود في 14 فبراير1987 «34 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا بنادي باليرومو الإيطالي «2007-2010»، ومنه إلى نابولي «2010-2013»، وباريس سان جيرمان «2013-2020»، ومنه إلى مانشستريونايتد في صفقة انتقال حر.