لامبارد : ماونت يستحق «شارة البلوز» بـ «النفوذ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف النجم الإنجليزي المخضرم فرانك لامبارد المدرب السابق لتشيلسي، عن الأسباب التي دفعته إلى منح «شارة الكابتن» للاعب الشاب ماسون ماونت، وقال في رده على أسئلة الصحفيين: إنه منحها لهذا النجم الشاب خريج أكاديمية النادي، لما يتمتع به من شخصية قوية ومؤثرة وقدرة على السيطرة داخل الفريق. وحمل ماونت «شارة الكابتن» للمرة الأولى في المباراة التي فاز بها تشيلسي على لوتون تاون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهى المرة التي لم يعرف لامبارد أنها كانت الأخيرة له مع «البلوز»، إذ تمت إقالته بعدها ببضعة أيام وحل محله الألماني توماس توخيل. وقال لامبارد: هذا الشاب الواعد كان يستحق أن تمنح له الفرصة، وأن نثق في قدرته على قيادة الفريق، وتحملت أنا مسؤولية ذلك. وأضاف: كان شعوراً رائعاً عندما غادرت تشيلسي، بعد أن منحت ماونت شارة القيادة، لأنه يستحقها، ولم تكن هذه اللفتة نهائية، لأنني لم أكن أعرف أنني سوف أرحل، وشخصية ماونت ونفوذه وتأثيره على الآخرين، كلها عوامل شجعتني على اتخاذ القرار، وفي اللحظة التي أعطيته فيها «شارة الكابتن»، رأيت تأثير ذلك فوراً على قسمات وجهه، وما يعنيه ذلك بالنسبة له، ومن فرط إعجابي به، وبإمكاناته الفنية وقدرته على تسجيل الأهداف، فإنني وجدته يذكرني بشبابي، بينما كان الناس يقولون إنه ابني!. يذكر أن لامبارد اكتشف إمكانيات ومهارات ماونت قبل مجيئه إلى تشيلسي، حيث كان يدربه في ديربي كاونتي الذي كان مدرباً له قبل «البلوز».