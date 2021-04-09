مهدي علي: فرحة خاصة في «المناسبة السعيدة»

الشارقة (الاتحاد)

أبدى مهدي علي مدرب شباب الأهلي سعادته بالتتويج بكأس الخليج العربي، مؤكداً أن الفرحة باللقب لها وقع خاص، لأن البطولة تتزامن مع مناسبة سعيدة على الدولة، وهي الاحتفال بعام الخمسين.

وأضاف أن فريقه كان الأفضل طوال 90 دقيقة، وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في حسم اللقب بركلات الترجيح التي كافأت لاعبيه. وعن الفرق بين فرحة التتويج، عندما كان لاعباً والآن مدرباً، قال: «فرحة المدرب أكبر من فرحة اللاعب، لأن المدرب يمثل فريق العمل من جهازين فني وأداري وعاملين، وبالتالي يسعى دائماً لإسعادهم بهذا التتويج».