حمدان بن محمد بن زايد: دعم محمد بن زايد جعل أبوظبي عاصمة للجو جيتسو العالمي

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، بنجاح النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تنظيماً ومشاركة، وبجهود فريق العمل الذي أشرف عليها من اتحاد الجو جيتسو، والدوائر الحكومية الشريكة والداعمين. وأشار سموه إلى أن تنظيم بطولة يشارك فيها 2000 لاعب ولاعبة، من 80 دولة حول العالم، في هذه الظروف الاستثنائية يتطلب جهوداً استثنائية من الجميع، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسؤولية في إخراج الحدث بأفضل صورة، وأعلى معايير الجودة في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وهنأ سموه أبطال الإمارات الذين حصدوا الميداليات وحققوا الإنجازات، في مختلف الفئات، مؤكداً أن مشروع الجو جيتسو في دولة الإمارات تجاوز حدود الرياضة، ليصل إلى ثقافة مجتمع تستهدف الإسهام في بناء أجيال قوية تشارك في نهضة الوطن، وتحافظ على مكتسباته.

وأكد سموه أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعايته لهذه الرياضة ومتابعة سموه لتطورها، ساهم في أن تصبح أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، وأن تنظم أقوى البطولات وأهمها في العالم، وأن تكون قاعدة قوية للنهوض باللعبة على المستويات المحلية والآسيوية والعالمية.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، رسالة شكر وتقدير إلى كل شركاء النجاح لمشروع الجو جيتسو في دولة الإمارات من اتحاد اللعبة، ورعاة وداعمين، وجنود خط الدفاع الأول الذين تواجدوا في قلب الحدث. وشدد سموه على أن حجم المشاركة الكبيرة من مختلف دول العالم، إشارة واضحة إلى نجاح جهود دولة الإمارات وإجراءاتها الصحية الاحترازية وأجهزتها المختلفة في التعامل مع جائحة " كورونا"، بفضل حكمة القيادة الرشيدة ووعي وحيوية الأجهزة المختلفة في الدولة.

وقال سموه: دور المدرسة كان ولا يزال مهما للغاية في نجاح مشروع الجو جيتسو وتطوره في الدولة، فهي البيئة المثالية للكشف عن المواهب، قبل تبنيها وصقلها، ولا شك أن تطبيق مشروع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو المدرسي، بدءا من عام 2008 كان البداية الحقيقية لنمو هذه الرياضة في الدولة، حيث أنها أصبحت جزءا من المنهج الدراسي، وجرى استقطاب المدربين أصحاب الخبرة لتدريب الطلبة والطالبات في المدارس، ثم كانت الخطوة المهمة الثانية بدخول اللعبة إلى الأندية واعتمادها في المؤسسات في الدولة، مما وسع قاعدة ممارسيها، وهو ما ساهم في توفير البيئة المثالية لصناعة الأبطال.

كما أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بدور الأسرة في دعمها لأبنائها، بجانب دور اتحاد هذه الرياضة والأندية في توفير أفضل برامج إعداد وتأهيل اللاعبين، وتنظيم أقوى البطولات الداعمة للمشروع. من ناحية أخرى، اختتمت أمس النسخة 12 بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي استضافتها صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد منافسات اليوم الختامي للبطولة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف عبدالله البطران، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، و ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك).

وكعادتها دائماً أبهرت أبوظبي الجميع بالتنظيم الرائع على مدار أربعة أيام، وكان مسك الختام حفل توزيع جوائز الأفضل على مدار العام الذي يعد أهم منصة لتتويج أبطال الجو جيتسو من عاصمة اللعبة العالمية أبوظبي. وانطلقت منافسات الأمس بنزالات فئة المحترفين في الحزام البني للسيدات والرجال، والتي شهدت منافسات قوية بين المصنفين العالميين الذين أظهروا مستويات أداء قوية، وأقيمت بعدها منافسات فئة الحزام الأسود للسيدات والرجال ضمن مختلف تصنيفات الأوزان، والتي فاقت كل التوقعات، خاصةً من حيث حجم المنافسات والمهارات الفنية التي وظفها اللاعبون على بساط البطولة.

وأسفرت النتائج النهائية للمحترفين التي أقيمت على مدار يومين ضمن البطولة عن اعتلاء البرازيل للصدارة بعد حصد 61 ميدالية ملونة، وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية ملونة، وروسيا في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات ملونة.