النصر يفوز بكأس رئيس الدولة للدراجات

دبي (الاتحاد)

تُوج النصر بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية للأندية، والتي أقيمت بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي لمتسابقي الأندية وفرق الهواة المواطنين في الفردي العام والفرق لمسافة 80 كم، بمشاركة 62 دراجاً من أندية الدولة، و100 دراج مثلوا فرق الهواة، وحظيت البطولة برعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة « دو».

وحل في المركز الثاني فريق شباب الأهلي وثالثاً فريق نادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق الهواة المواطنين، جاء فريق « ترك أم 7 » في المركز الأول، وتبعه تورك في المركز الثاني وفريق الشعفار جميرا للدراجات في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي للأندية، تُوج جريجا بول دراج شباب الأهلي بالمركز الأول، وتبعه دراج النصر الكسندر هولوفاش ودراج نادي أبوظبي ألكسندر بيولشين ثالثاً، وفي الفردي العام للهواة مواطنين، حل في المركز الأول فاروق إسماعيل من فريق «ترك إم 7»، وحارب إبراهيم من «ترك إم 7» في المركز الثاني، وأحمد المري من فريق «ترك إم 7» في المركز الثالث.

وقام منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية بتتويج الفائزين، في حضور عدد من الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الشركات الداعمة والراعية.

