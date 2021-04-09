«الفرسان».. 5 نجوم في «كأس الخمسين»

منير رحومة ومعتصم عبد الله (الشارقة )

تُوج شباب الأهلي بطلاً لـ «كأس الخمسين»، بالفوز على النصر بركلات الترجيح 5-4، اليوم «الجمعة»، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحصد فريق «الفرسان» لقبه الخامس، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية، في بطولة كأس الخليج العربي، ومضيفاً لقبه الثاني خلال 77 يوماً ، بعد أن سبق له التتويج بكأس السوبر أمام الشارقة في يناير الماضي.

وتوج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الأبطال، بحضور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين. وحفل نهائي «النسخة 13»، بالإثارة والتشويق، وشهد طرد لاعبين، هما جلوبير ليما من النصر، ومحمد مرزوق من شباب الأهلي.

وجاءت انطلاقة حماسية، رغم غياب الأهداف في الشوط الأول، حيث بدأ النصر مندفعاً، وأكثر رغبة في فرض أفضليته، وتهديد مرمى ماجد ناصر، وفي المقابل لم يقدم شباب الأهلي حقيقة مستواه، رغم أن أول فرصة خطيرة كانت لمصلحته منذ الدقيقة العاشرة، عندما اصطدمت كرة كارتابيا بالعارضة، ومثلت الدقيقة 35 منعرجاً في المباراة، بعد تدخل تقنية الفيديو، وطرد ليما لاعب «العميد»، بسبب تدخله العنيف على إيجور جيسوس، مما أجبر المدرب رايمون على إخراج ضياء السبع، وإدخال المدافع يعقوب حسن، لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، انخفض المستوى الفني للنهائي، حيث استفاد فريق «الفرسان»، من الزيادة العددية، وسيطر على مجريات اللعب، مقابل تراجع فريق «العميد»، واعتماد طريقة دفاعية للحفاظ على نظافة شباكه، أملاً في الوصول إلى ركلات الترجيح، ولم يجيد لاعبو شباب الأهلي صناعة الفرص الخطيرة، للوصول إلى شباك الحارس شمبيه، وحتى ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم عمر آل علي ألغتها تقنية الفيديو في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، تلقى محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي البطاقة الحمراء، ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين لكل منهما، وتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وبالاحتكام إلى ركلات الترجيح، حسم شباب الأهلي اللقب لمصلحته 5-4 ، حيث سجل لـ «الفرسان» كل من حمدان الكمالي ومحمد جمعة يوسف جابر وصنقور وماشاريبوف، وأضاع إدواردو وجيسوس، بينما سجل لـ «العميد» كل من جابرييل وتيجالي ومحمود خميس ويعقوب حسن، بينما أضاع جوزيه ومينديز ومانع محمد.