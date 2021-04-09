«كابتن ماجد».. «الكرتون» يتحول إلى حقيقة

مراد المصري (دبي)

من منا لم يشاهد في طفولته أفلام الكرتون، و«كابتن ماجد» في المسلسل الكرتوني الشهير، وحلم باللعب في البرازيل، وهو ما جعل كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي يسرحون بخيالهم مع الكابتن ماجد برؤية أنفسهم في بلاد بيليه وزيكو ورونالدو ورنالدينيو، وصولاً إلى نيمار في وقتنا الحالي، لكن الأجمل ربما أن هذا الحلم أصبح ليس للفتيان فقط ولكن للفتيات بعدما نجح فريق من الفتيات العرب من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» لخماسيات كرة القدم في تصفيات الإمارات، والتي أقيمت الجولة النهائية لها خلال نهاية الأسبوع الماضي بمجمّع مدار بالجادة في الشارقة.

وفاز كلّ من فريق رجاب للشباب وفريق عرب ستار للشابات في التصفيات النهائية للبطولة التي أقيمت على مدار الفترة الماضية، بمشاركة قرابة 2000 لاعب ولاعبة تنافسوا على مدى أكثر من 350 مباراة جرت في 14 موقعاً عبر إمارات الدولة السبع.

وتغلّب فريق رجاب على نظيره المنجاوي في منافسات الشباب، بينما فاز فريق عرب ستار على فريق شروق ضمن منافسات الشابات، وبهذا الفوز يكون أول فريق شابات من الإمارات ينافس ضمن البطولة الدولية في «إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور» في برايا جراندي بمدينة ساو باولو في البرازيل .

وبهذا يكون اللاعبون واللاعبات السبعة لكل من الفريقين الفائزين في النهائي الوطني، واللذين يتألفان من خمسة لاعبين أساسيين ولاعبي احتياط لكلّ فريق، قد حجزوا مقاعدهم للسفر إلى البرازيل لاحقاً هذا العام لتمثيل الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية، حيث سيحظون بفرصة للقاء النجم البرازيلي الكبير نيمار، وربما اللعب ضده وأربعة آخرين من أبرز أصدقائه النجوم ضمن أكبر منافسة من نوعها على مستوى العالم لكرة القدم الخماسية.

وعبرت آمال فؤاد، قائد فريق عرب ستار، عن سعادتها بهذا التفوق وتحقيق الحلم المنتظر، وقالت: فريقنا يضم لاعبات أعتبرهن الأفضل في الوطن العربي من مختلف الجنسيات من المقيمات على أرض الدولة، وثقتنا لم تهتز طوال مشوار البطولة وكنا ندرك أننا قادرات على تحقيق حلم الوصول إلى البرازيل .

وقالت إيمان الطرودي، لاعبة فريق عرب ستار: كل لاعبة منا تلعب في ناد مختلف بالعادة، لكن اجتمعنا معاً في هذه الخماسيات وتمكنا من التفاهم والاندماج معاً من أجل تحقيق النتيجة المأمولة.

وتميزت البطولة بجذب لاعبات ولاعبين من مختلف مناطق الدولة، وقالت عنود محمد القادمة من خورفكان: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لنا، لكن خضناها بكل متعة ورغبة من أجل محاولة تحقيق أفضل نتيجة ونبارك للفريق المتأهل ونتطلع للمشاركة مجدداً».

استقطاب النجوم

استقطب الحدث عدداً من نجوم الكرة، منهم يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، الذي كان يشارك في السابق في مثل هذا النوع من البطولات، وقال: استعدت ذكريات جميلة للغاية، سبق أن منحتني هذه البطولة فرصة اللعب في البرازيلي إلى جانب أسماء أسطورية، ومن الرائع إضافة فئة للفتيات أيضاً في هذه النسخة من أجل نشر اللعبة على نطاق واسع.