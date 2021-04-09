«نقطة» تفصل العروبة عن «المحترفين»

فيصل النقبي (الفجيرة)

اقترب العروبة من «أضواء المحترفين»، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط، لتأكيد الصعود رسمياً إلى دوري الخليج العربي، بعد فوزه المثير والصعب على مصفوت 3-2، اليوم «الجمعة»، وبلوغه «النقطة 40»، في «الجولة 20» لدوري الجولة الأولى، وبفارق 3 نقاط عن الإمارات «الوصيف» الذي يملك 37 نقطة، بعد تعادله «الخاسر» أمام التعاون بهدفين لكل منهما، ووسع العروبة الفارق بينه، وبين البطائح «الثالث» إلى 6 نقاط كاملة، حيث تجمد رصيد البطائح عند نقاطه 34 بعد خسارته أمام دبا الفجيرة.

ويملك العروبة أوراق تأهله بين يديه، والحالة الوحيدة التي لا يصعد بها هي خسارته أمام البطائح في اللقاء الأخير بفارق هدفين، مع خسارته أيضاً في الجولة المقبلة، وفوز البطائح فيها، وهذا سيناريو صعب.

ونال التونسي فتحي ساخي نجومية المباراة، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقبن بهدفين لكل منهما، وافتتح التسجيل للعروبة روديجو في الدقيقة 53، وتعادل لمصفوت جاردال أوليفيرا، بعد ثلاث دقائق، وأضاف سعود فرج الهدف الثاني لمصفوت في الدقيقة 66، وتعادل للعروبة سالم راشد في الدقيقة 85.

وتعادل فريق الإمارات أمام التعاون بهدفين لكل منهما، رغم تقدم «الصقور» مرتين عن طريق ياسين البخيت في الدقيقة 31 ودييجو كوستا في الدقيقة 74، فيما سجل للتعاون جيلسون في الدقيقة 51 وفيليب في الدقيقة 88 ليصل «الصقور» إلى النقطة 37 والتعاون إلى النقطة 20.

وخسر البطائح فرصة ذهبية للاقتراب من صدارة العروبة بخسارته أمام دبا الفجيرة بهدفين حملا توقيع برونو وناشد عبدالقادر في الدقيقتين 4 و45، ليتجمد رصيد البطائح عند النقطة 34، وبفارق أربع نقاط عن «الصقور» الثاني، وست نقاط عن العروبة ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى النقطة 31.