أوبريت «كأس الخمسين» يزيّن فعاليات النهائي

الشارقة (الاتحاد)

دشن أوبريت «كأس الخمسين» المستوحى من شعار البطولة، فعاليات احتفالية نهائي كأس الخليج العربي، وسط أجواء مميزة، بعدما أضاءت الألعاب النارية سماء ملعب الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، وشارك في الأوبريت المتميز الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف، وفارس الألحان الفنان المتألق فايز السعيد، والفنانة المتألقة بلقيس، وكتب كلمات الأوبريت شاعر الوطن علي الخوار المشرف على الأوبريت.

وأطلقت رابطة المحترفين على كأس الخليج في نسختها الـ 13 شعار «كأس الخمسين»، وذلك ضمن المبادرات التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعلان عام 2021، «عام الخمسين»، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.