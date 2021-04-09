جوارديولا يرد «المديح» إلى بيلسا

مانشستر (رويترز)

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عميق امتنانه بعد الإشادة الكبيرة من مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد لعمله قبل المواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً «السبت».

ووصف الأرجنتيني بيلسا، الذي أعاد ليدز يونايتد لدوري الأضواء هذا الموسم بعد غياب 16 عاماً، جوارديولا بالساحر، وقال إنه حاول محاكاة أسلوب لعب المدرب الإسباني دون جدوى.

ورد جوارديولا، الذي أشاد في السابق بالمدرب بيلسا، وقال إنه كان من أفضل الشخصيات التي ألهمته للفوز بألقاب كثيرة خلال مسيرته العامرة، الجميل للمدرب الأرجنتيني.

وقال «أنا ممتن كثيراً لهذه الإشادة، إنه منافس كبير، ويمكن أن يفعل ما يحلو له أمامنا إذا تأثرت كثيراً بهذه الكلمات، إنه شخص صادق جداً، وأكن له دوماً احتراماً وحباً كبيراً، لا أشعر أني استحق كل هذه الإشادة، لأنه يوجد شخص واحد فقط يمكنه معرفة سر طريقة لعبنا، إنه بيلسا».

وقدم ليدز، الذي يشتهر بطريقة لعبه الهجومية، مباراة قوية أمام السيتي في أكتوبر الماضي، وفرض عليه التعادل 1-1. وتوقع جوارديولا، الذي يحتاج فريقه إلى 11 نقطة من آخر سبع مباريات له ليحسم اللقب، مواجهة صعبة أخرى غداً «السبت».