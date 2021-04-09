«فزعة» تحلق بشعار «الرئاسة» في صدارة الحول بـ «ختامي المرموم»

رضا سليم (دبي)

تواصلت الإثارة والتحديات في فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 "ختامي المرموم" بميدان المرموم لليوم السابع على التوالي، وذلك من خلال تحديات السيارات للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة السباق 8 كيلومترات.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً للسيارات، ونجح شعار هجن الرئاسة في مواصلة مشوار تألقه من خلال مهرجان ختامي المرموم، وأكد المضمر المجازف محمد زيتون المهيري مجدداً على تميزه، وذلك من خلال تقديمه لـ "فزعة" على قمة الحول في الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات، لتهدي السيارة إلى «الشعار الأحمر» بتوقيت 12:09:6 دقيقة وأعلن مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي التحدي من خلال ثاني الأشواط للحول المفتوح، حيث أفصح منذ اللحظات الأولى للسباق عن نيته في السيطرة على صدارته، وإهداء الشعار ذو اللونين الأسود والأبيض السيارة (رينج روفر)، وكان له ما أراد بواسطة "الشاهينية"، التي تمكنت من قيادة الشوط مبكراً متقدمة على جميع المتنافسين، ونجحت في المحافظة على صدارتها رغم المنافسة الشديدة، التي وجدتها من هجن الرئاسة في اللحظات الأخيرة، وتحقق ذلك في توقيت وقدره 12:21:2 دقيقة.

وكان التألق في الشوط الثالث للزمول من نصيب "سلالة الشبابي"، حيث أبرز "شاهين" لهجن العاصفة عن قدراته العالية وتصميمه الكبير وذلك من خلال اعتلائه لصدارة المتنافسين في الشوط الثالث مبكراً ومحافظته على المركز الأول حتى النهاية، ليعلن مجدداً عن تميز شعار هجن العاصفة واستعداده الكامل لأشواط الرموز في سن الحول والزمول، والمقررة في اليوم الأخير لمهرجان ختامي المرموم، وكان "شاهين" قد وصل لخط النهاية في زمن وقدره 12:41:4 دقيقة. وشهد الشوط الرابع والذي خصص للحول منافسة شديدة بين شعاري هجن العاصفة وهجن الرئاسة، حيث دفع «الشعار الأحمر» خلال مضمره محمد زيتون المهيري بـ "الشرود"، التي انطلقت بكل ثبات وثقة نحو خط النهاية، إلا أن التدخل الصارم والحاسم من شعار هجن العاصفة بواسطة "الشاهينية" التي اعتلت الصدارة في الكيلومتر الأخير، ونجحت في حسم المعركة في توقيت وقدره 12:15:2 دقيقة، وجاءت "الشرود" في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث "إنذار" لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للسيارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وكان شعار هجن الرئاسة حاضراً من خلال الأشواط الأربعة الرئيسية، حيث قاد المضمر علي جميل الوهيبي "أمجاد" إلى قمة الحول في الشوط الرئيسي، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:22:4 دقيقة، وجاءت "الوثبة" لهجن الرئاسة أيضا بقيادة المجازف محمد عتيق المهيري في المركز الثاني وسجلت 12.29.6 دقيقة، ثم "الملاحة" لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري ثالثاً.

أما الشوط الثاني والذي خصص للزمول فقد كان عنوانه الأبرز شعار هجن الرئاسة والمضمر الظافر علي جميل الوهيبي، حيث نجح "عنيد" في إكمال رحلة الثمانية كيلومترات إلى قمة الزمول في زمن وقدره 12:43:5 دقيقة، ليحصل على الناموس ويضيفه إلى إنجازات مسيرته الظافرة في عالم سباقات الهجن، ويأتي "شاهين" ملك هجن العاصفة على المركز الثاني بتوقيت 12.44.07 دقيقة مع المضمر غياث الهلالي، وحل "برزان" لهجن الشحانية ثالثاً بتوقيت 12.45.4 دقيقة بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وكشف المضمر الظافر علي جميل الوهيبي عن نواياه في مواصلة رحلة التميز والإنجاز، من خلال حصوله على صدارة الشوط الثالث للحول وذلك عبر سلالة هملول ذات السمعة الطيبة في دنيا الأصالة، وتمكنت "هملولة" لهجن الرئاسة من حسم المعركة القوية مع المتنافسات في توقيت بلغ 12:31:9 دقائق.

وأكمل المضمر الظافر الرباعية من خلال حصوله على المركز الأول في رابع الأشواط للحول، وذلك عن طريق سلالة هملول أيضاً، حيث نجحت "هملولة" بالشعار الأحمر لهجن الرئاسة، في الظفر بالصدارة والمحافظة عليها حتى خط النهاية، الذي وصلت إليه عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 12:24:6 دقائق.