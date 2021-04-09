بيدرو: العين عازم على التأهل إلى «مجموعات آسيا»

الرياض (الاتحاد)

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن مواجهة فولاد غاية في الأهمية بالنسبة لفريقه، لأنها تأتي ضمن أهم البطولات في القارة الآسيوية، والمؤكد أنه قبل انطلاقة أي مباراة، تكون الحظوظ متساوية بنسبة 50%، وقال: ندرك جيداً أن المنافس جيد ونعرف كذلك ما المطلوب منا للفوز بنتيجة مباراة الغد، والتأهل إلى مرحلة المجموعات، وهذا هو هدفنا الرئيس في المرحلة الحالية.

وحول وضع الفريق في الموسم الحالي والذي لا يتسق مع تطلعات الجماهير والتحدي الآسيوي، قال: المؤكد أن الأمور لم تمض بالصورة التي كنا نريد أن ننهي بها الموسم الحالي، غير أن دوري الأبطال يعتبر من أهم بطولات القارة الآسيوية، كما أن المسابقة تعتبر الأساسية والأكثر أهمية بالنسبة للنادي، منذ أن تعاقدت معه، والعين أحد أكبر أندية القارة، ونقاتل حتى النهاية ونعطي 100% من المجهود حتى نتمكن من الفوز والتأهل.

وعن ما قاله فولاد بعدم وجود فريق ممتاز في المرحلة الحالية من المسابقة، بما في ذلك العين، قال: لا تعليق بكل تأكيد على تصريحات المدرب المنافس، وندرك جيداً ما المطلوب منا، خصوصاً أن المرحلة الحالية لا توجد فيها مباراة أخرى للتعويض، فإما أن نفوز أو نغادر، لذلك نتطلع إلى الفوز والتأهل مع الاحترام لطموحات المنافس.

وشدد التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، على أهمية المباراة، وقال: تحضيراتنا مضت بالصورة المطلوبة لتحقيق أهدافنا المرجوة، ونعد جماهيرنا بالقتال حتى النهاية، من أجل إسعادهم، ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا للتأهل إلى مرحلة المجموعات.

وحول اختياره من الاتحاد الآسيوي كأحد أهم المهاجمين في المسابقة، قال: تلك مسؤولية كبيرة بكل تأكيد، خصوصاً من مركزي مهاجماً، لأنني المكلف بترجمة جهود زملائي إلى أهداف ونسعى معاً للتأهل، وأقوم بدوري بالتسجيل من أجل تحقيق هدفنا.