تفاقم أزمة «تحكيم» قمة الأهلي والزمالك

القاهرة (أ ف ب)

تصاعدت أزمة حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمؤجلة من المرحلة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم والمقررة في 18 أبريل على ملعب القاهرة الدولي، عقب إعلان اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة المصرية إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم دولي مصري، خلافاً لقرار سابق لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة الأسبق بإسناد تحكيم مباريات الأهلي والزمالك في أي مسابقة محلية لطاقم تحكيم أجنبي، وقد اعترض الناديان على قرار اللجنة المؤقتة.

وعلل رئيس اللجنة المؤقتة أحمد مجاهد حيثيات قراره بالقول إن تفشي فيروس كورونا في أوروبا وعدم انتظام حركة الطيران في أغلب الدول الأوربية، خاصة الدول صاحبة التصنيف الأول على مستوى التحكيم أوروبياً جعلنا نلجأ إلى دول تصنيفها أقل.

وأضاف «في بعض الأحيان يتم تعيين حكام لا يحملون الشارة الدولية، ويتم تعيين حكام من الدرجة الأولى لإدارة بعض المباريات في الدوري المصري، كما حدث الموسم الماضي في مباريات الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، وحدث بعض الأزمات التحكيمية خلال تلك المباريات، وهو ما دفعني لاتخاذ قرار بإسناد المباراة المقبلة لطاقم تحكيم دولي مصري.

ورداً على قرار اتحاد الكرة أعلن النادي الأهلي رفضه لتعيين طاقم تحكيم مصري، مع ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة. وقال محمود الخطيب رئيس النادي في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للنادي إنه يكن كل تقدير للتحكيم المصري، مؤكداً أن المطالبة بإسناد إدارة لقاء القمة لحكام أجانب لا تعني أبداً التقليل من شأن الحكام المصريين، وأضاف أنه التقى أحمد مجاهد، والأخير أبدى له رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء.

وكان رد رئيس الأهلي واضحاً بأن الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك وقال في هذا الصدد «لا بد من اختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن».

كما أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطاباً رسمياً للاتحاد المصري تعترض خلاله على قرار إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة لطاقم تحكيم مصري. وأكدت اللجنة أن نادي الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظراً لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضماناً لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

وفي رد فعل لرفض قطبي الكرة المصرية للقرار رسمياً، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بياناً رسمياً اليوم «الجمعة» يوضح من خلاله تمسكه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري، مشدداً على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري.

وقال اتحاد الكرة في بيانه «يؤكد الاتحاد المصري مجدداً على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز».

وأضاف البيان «يؤكد الاتحاد المصري على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة أخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائماً كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية».