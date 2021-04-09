زيدان: لا أتمناه «الكلاسيكو» الأخير لراموس وميسي!

مدريد (أ ف ب)

رفض مدرب ريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان التفكير أن «الكلاسيكو» الذي يجمعه مع برشلونة الوصيف غداً «السبت»، سيكون الأخير لقائده سيرخيو راموس، وقائد النادي الكاتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبليهما.وما زال راموس في مفاوضات مع ناديه المدريدي لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، على غرار «البرغوث الصغير» الذي كان أبدى رغبته في الموسم الماضي الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يبقى مرغماً.

قال «زيزو» في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عشية القمة المنتظرة في المرحلة الـ30 «آمل لا «ألا يكون الأخير»، لن يلعب سيرخيو «السبت»، الأمر محزن، ولكن آمل أن يبقى هنا «في ريال مدريد»، في إشارة إلى إصابة المدافع ابن الـ 35 عاماً. وعن ميسي؟ «الأمر ذاته»، أضاف مبتسماً المدرب الفرنسي، وتابع «عليه أن يبقى في برشلونة، هو جيد هناك!»، معتبراً أن حصول ذلك سيكون مهماً لـ «الليجا» الإسبانية.

وتطرق زيدان إلى مسألة عدم مشاركة لاعبه البلجيكي إدين هازارد في «الكلاسيكو» كونه ما زال يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها في مارس الماضي، في تعامله مع مباراة السبت كأي مباراة عادية.

وقال «ما هو على المحك، النقاط الثلاث، تماماً مثل إيبار أو قادش أو أي منافس، التداعيات ليست نفسها، لكنها تبقى ثلاث نقاط، لا أكثر، سنرى النتائج في نهاية المباراة، ولكن نعمل لتقديم مباراة كرة قدم كبيرة»، مؤكدا في الوقت ذاته «عدم التفكير» بنتائج الهزيمة التي ستكون مفصلية في سباق الصراع على اللقب. ويتأخر ريال مع 63 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة، وثلاث عن المتصدر جاره أتلتيكو.

وبدا زيدان واثقا مدفوعاً بفوزه الأوروبي الكبير على ليفربول الإنجليزي 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. وختم قائلاً «مؤخراً، نحن جيدون جداً مع أداء مستقر، وليس فقط مع الكرة، بل تطورنا كثيراً دفاعياً أيضاً، ندرك جيداً، أنه على الرغم من كل ما فعلناه حتى الآن، مع الصعوبات، لا يزال يتعيّن علينا خوض مباراة رائعة السبت».