شباب الأهلي يتخطى الوصل في «القمة الأولى» بكأس السلة

علي معالي (دبي)

حققت فرق شباب الأهلي والشارقة وبني ياس والظفرة، الانتصار في بداية مشوار كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، حيث تفوق «الفرسان» على الوصل بنتيجة 101-91، في المباراة التي على صالة نادي النصر بدبي، إذ عانى شباب الأهلي لتحقيق الفوز على «فهود زعبيل»، الذين قدموا مباراة كبيرة. وفي مباراة ثانية تفوق الشارقة على البطائح بنتيجة«97-76» في لقاء جرى على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتفوق الملك في الأرباع الأول والثالث والرابع بواقع«-19 و21-17 و24-17»، فيما اكتفى لاعبو البطائح نبيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني«23-22».

وفي المباراة الثالثة تخطى بني ياس نظيره الجزيرة بنتيجة«71-59»، بعد تفوق «السماوي» في الربع الأول والثالث والرابع بواقع«17-13 و18-10 و22-17»، فيما اكتفى الجزيرة بالتفوق في الربع الثاني«19-14». وفي المباراة الرابعة انتصر الظفرة على العين«79-59 »، ولم يجد الظفرة صعوبة في بسط هيمنته على مجريات لقاء العين، التي انعكست بنيله الأفضلية بنتائج الأرباع الأربعة«17-14 و26-16 و21-16 و15-13».

وتخوض فرق البطولة غداً ثاني جولات الدور التمهيدي، وذلك بإقامة أربع مباريات تجمع الوصل والبطائح على صالة النصر، والبطائح والنصر على صالة الشارقة، والوحدة مع العين بصالة نادي الجزيرة، والظفرة مع الجزيرة على صالة نادي بني ياس.