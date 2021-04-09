أرتيتا: أوباميانج «قمة الالتزام»



لندن (أ ف ب)

أفاد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن مهاجمه الجابوني بيار-إيمريك أوباميانج ملتزم «كلياً» بالفريق، على الرغم من تراجع مستواه وتعرضه لانتقادات تذكر بوضع الألماني مسعود أوزيل مع «المدفعجية»، قبل رحيل الأخير إلى الدوري التركي.

وكان أوباميانج الذي يحمل شارة القيادة مدد عقده العام الماضي مع أرسنال لفترة ثلاثة أعوام، لكنه مازال يعاني للعودة إلى مستواه السابق وهز الشباك. ولم يسجل المهاجم الغابوني الدولي البالغ 31 عاماً، سوى 9 أهداف في 25 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقابل 22 في الموسم الماضي.

وبدأ البعض يقارن مسيرة أوباميانج بزميله السابق الألماني أوزيل صاحب الأجر المرتفع حينها والمتراجع مستواه، قبل أن يقرر أرتيتا الاستغناء عن خدماته وتحريره للرحيل إلى فنربخشه التركي.

غير أن مدرب أرسنال لم يجد أي مزايا في المقارنة بين الحالتين، وقال لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية «أنا دائماً متفائل بالنسبة للمستقبل، ولكن في حال فكرت بأمور حدثت في الماضي أو مقارنة حالات مختلفة وشخصيات، فأنا لن أفعل ذلك».

وعندما سُئل ما إذا كان أوباميانج ملتزماً بقضية «المدفعجية»، أضاف أرتيتا بكلمة «كلياً». ويصارع «الجانرز» في منتصف الترتيب حيث يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة قبل أن يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد الأحد في المرحلة 31، وبات مهدداً بالخروج من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعد تعادله القاتل على أرضه 1-1 أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في ذهاب الدور ربع النهائي.

ودخل أوباميانج بديلاً في الشوط الثاني، ومرر كرة هدف التقدم لزميله الإيفواري نيكولاس بيبي، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر توماش هولس.

وعبّر أرتيتا عن سروره من تأثير أوباميانج على مجريات المباراة، ورأى المدرب الإسباني أنه في مسابقة يوروبا ليج الكل ساهم في طريقة مختلفة، الفريق بأسره ساهم، ودوره «أوباميانج» كان الجلوس على مقاعد البدلاء والتأثير، وقد قام بذلك.

وختم قائلاً مرر كرة حاسمة إلى نيكو وكاد أن يسجل بالقدم اليسرى وهذا ما على اللاعبين القيام به عندما يدخلون «أرض الملعب».