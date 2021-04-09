رومينيجه يدعو إلى الوحدة لمواجهة الإشاعات

ميونيخ (د ب أ)

دعا كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الفريق لتوحيد صفوفه وسط إشاعات تفيد بوجود خلاف بين هانسي فليك، المدير الفني، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي.

وقال رومينيجه لصحيفة «بيلد» الألمانية: يجب أن نتحد وأن نعمل سوياً بانسجام وإخلاص ومهنية، وطلبي الواضح للقيادة الرياضية، هذا دائما ما يميز البايرن.

وتأتي هذه التصريحات عقب خسارة بايرن ميونخ أمام ضيفه باريس سان جيرمان 2-3 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وتأكيد حميديتش بأن عقد جيروم بواتينج لن يتم تجديده.

وينتهي عقد بواتينج مع الفريق في يونيو المقبل وسيترك النادي بعد عشر سنوات، وأدت هذه الأنباء لتدهور الحالة المزاجية في النادي، وأوضح فليك إنه لا يحب هذا القرار. وقال فليك عقب مباراة سان جيرمان: يجب أن أرد على هذا السؤال بشكل احترافي، يجب أن أقوم بالقليل من التمثيل، هذا جزء من الوظيفة كمدرب، رومينيجه غير سعيد بالانتباه الذي يجذبه الموقف.

وقال: هذا الموضوع يجب أن يصل للنهاية، من غير الضروري أن نعلق عليه بشكل دائم، خاصة وأننا في الربع الأخير من الموسم، نتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق سبع نقاط، وما زالت لدينا الفرصة للتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام سان جيرمان 2-3.

يذكر أن فليك، الذي مازال مرتبطاً بعقد مع بايرن ميونيخ حتى يونيو 2023، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني عقب رحيل يواكيم لوف عقب نهاية بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، ومع ذلك، قال رومينيجه مؤخرا إن الاتحاد الألماني لكرة القدم عليه أن يخطط «من دون فليك».

وقال رومينيجه أيضاً إن فليك وحميديتش قاما بحل الاختلاف بينهما، ولكنهما تفاديا إدلاء بأي تصريحات بعيداً عن الموقف الرياضي الحالي.