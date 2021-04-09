الإصابات تعمق الجراح البافارية!



ميونيخ (د ب أ)

يفتقد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لجهود الثلاثي ليون جوريتسكا ونيكلاس شوله، ولوكاس هيرنانديز في مباراته أمام يونيون برلين المقرر إقامتها اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني «البوندسليجا»، وقال هانسي فليك، المدير الفني، في مؤتمر صحفي إن الثنائي جوريتسكا وشوله يعانيان مشاكل عضلية عقب المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، بينما يعاني هيرنانديز من كدمة مؤلمة.

وقال فليك أيضاً إن مارك روكا لن يتواجد مع الفريق في مواجهة يونيون برلين لتعرضه للإصابة في مباراة لايبزج التي أقيمت الأسبوع الماضي، ونريد أيضاً أن نفوز على يونيون برلين، ولكن هذا سيكون صعباً، ولكننا نحاول التأكد من أننا نتمكن من التعامل مع الأعباء. ومع ذلك، هدفنا الرئيسي هو الحصول على الثلاث نقاط. ومع ذلك، يامل فليك أن يتمكن الثنائي جوريتسكا وهيرنانيدز في اللحاق بمباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج بايرن لتعويض خسارته 2-3 من أجل التأهل للدور قبل النهائي.

وقال: إصابة ليون ليست سيئة بقدر إصابة شوله، لذلك على الأرجح سيغيب شوله عن مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان أيضاً، يجب أن ننتظر وأن نرى كيف ستطور الأمور. وخضع الثنائي ليروي ساني وبنيامين بافارد لحصة تدريبية خفيفة بالجري حول الملعب، ولكن ينبغي أن يكونا جاهزين للعب أمام يونيون برلين، الذي يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في ثاني مواسمه بـ «البوندسليجا».

وقال فليك: لعبوا كثيراً في الأسابيع القليلة الأخيرة، لذلك من الجيد الاعتناء بهم وأن نقوم بإراحتهم قليلاً. ويستمر غياب روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق بسبب إصابة في الركبة فيما ثبتت إصابة سيرج نابري بفيروس كورونا.