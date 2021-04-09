«برج خليفة» يحتفي بـ «عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

دبي (الاتحاد)

احتفى برج خليفة - البرج الأطول في العالم، ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، من خلال تقديم عرض ضوئي مميز على واجهته حمل شعار النسخة الـ 12 من البطولة الأهم على أجندة رياضة الجو جيتسو العالمية.

ويأتي العرض بمبادرة من شركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية الشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والداعم الدائم لفعالياته، حيث بادرت الشركة المطوّرة لبرج خليفة إلى تقديم العرض للجمهور الموجودين في محيط برج خليفة مساء أمس، في رسالة تؤكد الحاضنة المجتمعية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجو جيتسو في الإمارات.

وتختتم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فعاليات نسختها الـ 12 اليوم الجمعة مع منافسات فئة المحترفين في الحزامين البني والأسود، لتتوج البطولة في رابع أيامها الفعاليات الحماسية التي استضافتها «جو جيتسو أرينا»، وسط إجراءات احترازية صارمة ضمنت لأكثر من 2000 رياضي من 80 دولة الوقوف على بساط المنافسات في بيئة صحية آمنة.