دوري اليد يدخل صراع الترتيب النهائي



رضا سليم (دبي)

يدخل دوري اليد المراحل الأخيرة بالجولة الواحد والعشرين قبل الأخيرة، والتي تشهد صراع على المراكز من الثاني حتى الأخير في محاولة من جميع الفرق لتحسين ترتيبها قبل جولة الختام، حيث يلتقي «السبت» الشارقة بطل الدوري مع مليحة بصالة «الملك الشرقاوي»، وبني ياس مع الوصل بصالة «السماوي»، وشباب الأهلي مع الظفرة بصالة «الفرسان»، والعين مع دبا الحصن بصالة «البنفسج».

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 54 نقطة، يليه العين في الوصافة برصيد 45 نقطة، والنصر الثالث برصيد 44 نقطة، ومليحة الرابع 42 نقطة، وشباب الأهلي الخامس 41 نقطة، والجزيرة السادس 40 نقطة، والوصل السابع 36 نقطة، ودبا الحصن الثامن 27 نقطة، وبني ياس التاسع 25 نقطة، والوحدة العاشر 25 نقطة، والظفرة الحادي عشر والأخير 21 نقطة.

ويبقى صراع الجولتين الأخيرتين على دخول المربع في ظل تقارب النقاط ما بين مليحة وشباب الأهلي والجزيرة، وستكون الجولة الأخيرة هي الحاسمة على الترتيب، خاصة أن هناك مواجهة تجمع بين النصر والعين والجزيرة مع مليحة والوصل مع شباب الأهلي، وهذه المواجهات ستحدد الترتيب من الثاني إلى السادس.

كان اتحاد اليد قد وافق على نقل مباراة الظفرة والشارقة في الجولة الأخيرة، والمقررة يوم 16 أبريل الجاري إلى صالة «الملك» بعد اتفاق الناديين، وهي المباراة التي تشهد تتويج الفريق الشرقاوي بالدرع للمرة الخامسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، فيما تم نقل مباراة دبا الحصن والوحدة إلى صالة اتحاد كلباء في نفس الجولة.