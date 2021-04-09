82 جواداً في مزادي «هيئة الإمارات» بميدان

محمد حسن (دبي)

تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل بحلبة تسريج الخيول في مضمار ميدان، مزادين للخيول برعاية عزيزي للتطوير العقاري، بمشاركة 82 خيلاً تنحدر من سلالات مميزة ومعروفة.

وسيتم عرض 40 خيلاً في المزاد تتضمن نخبة فاخرة تصل تصنيفات بعضها إلى 100 رطل، ويبرز منها «لورد تينسون» ابن الفحل «بويست فويس»، ثم الجواد «جود فورسن» ابن الفحل «نيو ابروتش».

وتضم قائمة الخيول المعروضة المزيد من الخيول التي تنحدر من سلالات شهيرة، حيث يشارك 12 جواداً من سلالة الفحل الأسطوري «دباوي» يبرز منها «بوكاتشيو»،كما تضم القائمة أيضا ذرية الفحل الراحل «شمردل». ويحتوي المزاد الثاني على 42 خيلاً، تتضمن نُخبة من أجود السلالات، يتصدرها ابن الفحل «أكسجينج ريت»، الجواد «روديني»، الذين يبلغ تصنيفه (105)، ويملك سجلاً جيداً من النتائج، بجانب ابن الفحل «ديس اوردر هومر» الجواد «كويب»، وهو أيضاً تصنيفه (105).

ويشمل المزاد أيضاً «مازيني» ابن الفحل «أكسيد اند إكسل»، و«فجاج» ابن «دون ابروتش»، و«جنوبي» ابن «سيلفانو»، بالإضافة إلى ابن «شمردل» المميز «مايستيك مون»، وجميع هذه الخيول يصل تصنيفها إلى (100).