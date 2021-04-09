العين يطارد «مجموعة الأبطال» أمام فولاد

الرياض (الاتحاد)

يبدأ العين مشواره الآسيوي رسمياً في الساعة السابعة و50 دقيقة مساء الغد «السبت» بتوقيت الإمارات، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، عندما يلتقي فولاد خوزستان الإيراني، ضمن المرحلة الأخيرة بالدور التمهيدي، المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، الذي ينطلق بنظام البطولة المجمعة من 14 إلى 30 أبريل الجاري.

وتعتبر المواجهة المرتقبة حاسمة في حضور «الزعيم» الآسيوي، من أجل الحصول على بطاقة العبور إلى المجموعة الرابعة الصعبة، التي تضم النصر السعودي «المستضيف»، بالإضافة إلى الوحدات الأردني والسد القطري.

وأدى «البنفسج» تدريبه الأخير على ملعب المباراة، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث تعافى كايو الذي يعود إلى التشكيلة، بما يزيد من القوة الضاربة الهجومية، لممثل دورينا في المحفل القاري. وشارك في التدريبات جميع العناصر الأساسية، حيث اهتم الجهاز الفني بالاطمئنان على الجوانب البدنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المهام الفنية والتكتيكية، والتي تألق فيها لابا كودجو، إلى جانب كايو، وبندر الاحبابي ويحيى نادر وايريك، وباقي العناصر في «التوليفة».

ويحتاج العين إلى الفوز من أجل استعادة الثقة والحصول على دفعة معنوية، والتأهل يعني أن «الزعيم» يبدأ مشواره في المجموعة أمام السد يوم 14 أبريل على ملعب الملك فهد.

وطالب البرتغالي بيدرو من جميع اللاعبين التمسك بروح الفوز، والحذر من المنافس الذي يلعب بطريقة متوازنة، ويستغل الأخطاء للانقضاض على المرمى، ما يتطلب يقظة الخط الخلفي لـ «الزعيم» في المواجهة المرتقبة غداً. ويعتبر العين أحد أكثر الأندية التي تضم في القائمة الآسيوية لاعبين شباب إذ يبلغ متوسط معدل أعمار الفريق 24 عاماً، وأكبر لاعب هو قائد الفريق مهند العنزي «36 عاماً»، وتضم القائمة 16 لاعباً تحت الـ22 عاماً، أي أكثر من النصف، من ضمنهم ستة لاعبين تحت الـ18 سنة، وهم محمد عباس، وخالد السعدي، وعيسى خلفان، وخالد علي، وأحمد القطيش، وخالد الحساني. على الجانب الآخر.

زار وفد الاتحاد الآسيوي بعثة العين، وضم السنغافوري زبير محمد عثمان، المسؤول المفوض من الاتحاد الآسيوي للإشراف على مقر البعثات، وملاعب المباريات، والدكتور بشير شفيق، مراقب المباراة، واجتمع الوفد بمدير فريق العين، أحمد الشامسي، للوقوف على الترتيبات المرتبطة بالمباراة.