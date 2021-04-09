ليما يتصدر قائمة «المساهمة» بالأهداف ومبخوت يزاحم

مراد المصري (دبي)

يقدم فابيو ليما قائد الوصل واحداً من أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق بالأرقام والنسب المئوية، ورغم الفوارق الخاصة بالمقارنة بين دوريات مختلفة على مستوى العالم وفارق الإمكانيات، وغيرها من العوامل الأخرى، لكن بالنهاية، تنصف الأرقام ليما ليتصدر على مستوى أبرز الدوريات على مستوى العالم في نسبة المساهمة بالمجمل العام بأهداف فريقه هذا الموسم في مسابقة الدوري تحديداً، بعدما سجل 21 هدفاً من أصل 46 هدفاً سجلها الوصل بالمجمل بنسبة 45.6%، وهو الذي يطارد أفضل سجل تهديفي سجله مع الوصل، والذي وصل إلى 25 هدفاً في الدوري في موسم 2016 - 2017.

ويأتي خلف ليما في هذه القائمة للفرق التي سجلت 40 هدفاً على الأقل هذا الموسم، الإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني، الذي سجل 19 هدفاً من أصل 42 هدفاً لفياريال في «الليجا» بنسبة 45.2 %، وثالثاً البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الذي سجل 35 هدفاً من أصل 79 هدفاً لفريقه في الدوري، بنسبة مساهمة 44.3 %.

ورابعاً البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي سجل 25 هدفاً من أصل 57 لفريقه بنسبة 43.8 %. ويبرز في القائمة بالمركز الخامس بنسبة 40 %، البرتغالي أندريه سيلفا لاعب أنتراخت فرانكفورت الألماني، الذي سجل 22 هدفاً من 55، والفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي الذي سجل 18 هدفاً من إجمالي 45.

ويأتي مباشرة خلفهم في القائمة علي مبخوت نجم الجزيرة الذي سجل 22 هدفاً من 57 بنسبة 38.5 %، يليه النرويجي هالاند مهاجم دورتموند الألماني بنسبة 38 % بعدما سجل 21 هدفاً من مجموع 55. ويعتبر هاري كين صاحب النسبة الأعلى في إنجلترا بتسجيل 19 هدفاً من 51 لتوتنهام بنسبة 37.2 %. واكتفى ليونيل ميسي بنسبة 33.8 % رغم تسجيله 23 هدفاً، كون فريقه برشلونة سجل 68 هدفاً في «الليجا» هذا الموسم.