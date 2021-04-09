كومان وزيدان.. «المواجهة الأسطورية» فوق الخطوط



دبي (الاتحاد)

تجمع مواجهة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة، مدربان من أساطير هذه المواجهة التاريخية كل منهما بطريقته الخاصة، وهما الفرنسي زين الدين زيدان والهولندي رونالد كومان، اللذان ظهرا كمدربين ولاعبين في الكلاسيكو 30 مرة فيما بينهما، لذلك فإنهما يعرفان جيداً ما الذي يتطلب لخوض أكبر مباراة في العالم على صعيد أندية كرة القدم، وعلى الرغم من سجلهما الحافل فإن هذه المرة الثانية فقط التي سيتواجهان فيها بشكل مباشر في الكلاسيكو، بعد اللقاء السابق الذي جمعهما في كامب نو مطلع الموسم الجاري.

رونالد كومان انضم إلى برشلونة في عام 1989، وتوج بكأس الملك في أول موسم بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي، ولعل أفضل أهدافه في الدوري «الليجا» جاء في عام 1994، من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة في الانتصار 5 -صفر على ريال مدريد في كامب نو.

وسجل الهولندي بالمجمل 5 أهداف في 11 مباراة كلاسيكو على صعيد الدوري «الليجا»، وهو ما يظهر قدرته على تسجيل الأهداف التي جعلته ينهي مسيرته كأكثر مدافع يحرز أهداف في تاريخ كرة القدم العالمية «253 هدفاً للأندية والمنتخب»، وأفضل مدافع يسجل أهداف في تاريخ برشلونة برصيد 88 هدفاً، وهو الذي كان يتصدر قائمة أكثر مدافع سجل أهداف في الدوري الإسباني «الليجا»، قبل أن يحطم سيرجيو راموس الرقم القياسي في الموسم الماضي.

ولعب زين الدين زيدان أمام برشلونة 7 مرات كلاعب في الدوري الإسباني «الليجا»، وحقق فوزين و3 تعادلات وخسر مرتين، وسجل في المباراة التي فاز بها الريال 4 - 2 على البارسا بتشكيلة ضمت رونالدينيو وصامويل إيتو ونخبة من النجوم في 2004، فيما جاءت أفضل لحظات زيدان ضد المنافس الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، عندما سجل هدفاً بكرة ساقطة مخادعة بكل بساطة في المباراة التي أقيمت في كامب نو في نصف النهائي، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية، وهو النهائي الذي سجل فيه ذلك الهدف الشهير ضد باير ليفركوزن.

وجلب زيدان كمدرب نجاح للنادي أكثر مما كان تتوقعه جماهير ريال مدريد، محققاً الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2017، 2020)، ولقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية بين عامي (2016 و2018)، وذلك خلال فترتي توليه المهمة بداية من عام 2016. وهو ما يجعله بالفعل المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد، حيث قاد زيدان النادي لتحقيق 11 لقباً كبيراً، ويحتل المركز الثاني بعد ميجيل مونيوز، الذي خاض ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المباريات ليفوز بـ 14 لقباً. في اللقاء الأول هذا الموسم من الكلاسيكو الذي أقيم في كامب نو، تفوق زيدان على كومان في صراع المدربين عندما حقق ريال مدريد الفوز 3 - 1، ما يجعل المواجهة المقبلة ثأرية.

