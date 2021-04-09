«الكلاسيكو» ينتقل إلى صحراء مصر «البيضاء والسوداء»!

القاهرة (الاتحاد)

حرصت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على وضع أعلام الكلاسيكو في أماكن ساحرة وفريدة من نوعها حول العالم، في إطار الترويج للدوري الأكثر إثارة حول العالم، بما في ذلك واحدة من أكثر الصحاري المصرية إثارة للإعجاب، وهي الصحراء «البيضاء»، والصحراء «السوداء».

ووصلت الحملة التي تحمل أعلام ريال مدريد وبرشلونة إلى 15 دولة في جميع القارات، لرفع أعلام الكلاسيكو في جميع أنحاء العالم، وفي مصر جمعت حملة «الليجا» بين اثنين من المشجعين المتفانين، امرأة تشيلية تعيش في القاهرة، خافييرا فوتيني أفالوس، التي تشجع ريال مدريد منذ طفولتها، وإسلام مدحت، المصري الذي يشجع برشلونة وجميع أفراد عائلته «كوليز».

واستمتع كلا المشجعين بعطلة نهاية أسبوع في الصحراء، واكتشاف والتقاط الصور بين أجمل المناظر الطبيعية، لتقديم أفضل اللقطات للحملة العالمية. وتحدثت خافييرا فوتيني أفالوس عن هذه التجربة، وقالت: من الرائع القدوم إلى هنا مع «الليجا»، أنا مندهشة من كيفية وصول الكلاسيكو إلى العالم بأسره، لقد كنت أشاهد منذ كنت طفلة في تشيلي، والآن بعد أن عشت في القاهرة، أرى أن شغف كرة القدم الإسبانية أمر يتم مشاركته عالمياً، ويصل إلى الجميع، حتى يمكنني التحدث عن ريال مدريد مع البدو في الصحراء الذين هم مشجعون جيدون حقاً. وعلق إسلام مدحت عن هذه الحملة، وقال: الأمر يجعلني أشعر بالفخر أكثر لكوني مصرياً بوجودي في هذا المكان الفريد، كل من الصحراء البيضاء والسوداء استثنائية ولا تصدق، إلى جانب لكون حتى دليلينا كان يعرف كل الحقائق والتشكيلات الخاصة بمباريات برشلونة الأخيرة، شخصياً أنا من مشجعي برشلونة منذ كنت طفلاً بفضل شقيقي الأكبر».

وتعرض الحملة مواقع استثنائية في 15 دولة مختلفة، منها: إندونيسيا، الأرجنتين، الصين وغيرها، حيث تحدث خوان فوينتس مندوب «الليجا» في مصر، الذي اختار هذه الوجهة في مصر، قائلاً: هناك واحات وصحاري جميلة في مصر مثل الفيوم وسيوة، لكني جئت إلى هنا منذ 6 سنوات. ولم أشك في ذلك، إذا كان هناك أردت جلب الحملة إليه، فهو بالتأكيد الصحراء البيضاء والسوداء.