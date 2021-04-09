لابورتا وبيريز.. «كلاسيكو المدرجات»!

برشلونة (الاتحاد)

لم يقم ريال مدريد وبرشلونة بأي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لذلك من غير المرجح أن نرى وجوهاً جديدة عندما يقابلان بعضهما البعض في «الكلاسيكو» غداً «السبت»، ومع ذلك سيكون هناك وجه جديد، لكنه مألوف للغاية في المدرجات، وهو خوان لابورتا، رئيس برشلونة المنتخب حديثاً، والذي شغل هذا المنصب بين عامي 2003 و2010 .

لابورتا ليس غريباً على مشهد «الكلاسيكو»، حيث تمتع المولود في برشلونة بالعديد من الانتصارات التي لا تُنسى خلال فترته الأولى، بما في ذلك الفوز الشهير 6-2 الذي حققه «البلوجرانا» في «سانتياجو برنابيو» في أول موسم لبيب جوارديولا قاد به الفريق عام 2009 ، وسجل برشلونة خلال فترة لابورتا الأولى إيجابياً، بعدما حقق سبعة انتصارات وتعادلين، وخمس هزائم فقط في 14 مواجهة في «الليجا».

من اللحظات الأخرى التي لا تُنسى في «الكلاسيكو» لبرشلونة مع لابورتا، تضمن الفوز باللحظات الأخيرة بهدف من تشافي هيرنانديز في «البرنابيو» عام 2004 ، كما قام رونالدينيو بتفكيك «لوس بلانكوس» بمفرده تقريباً عام 2005 ، وفي أول ظهور لميسي في «الكلاسيكو»، سجل اللاعب البالغ وقتها 19 سنة ثلاثية ليحقق التعادل بشكل دراماتيكي 3-3 في «كامب نو» عام 2007 ، كما حقق برشلونة الفوز مرتين على أرضه وخارج دياره في موسم 2009-2010.

وعودة لابورتا إلى مسرح «الكلاسيكو» تعني أنه سيلتقي مرة أخرى مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد منذ عام 2009 ، والذي شغل المنصب سابقاً بين 2000 و2006 ، ولعل صور الرئيسين جالسين جنباً إلى جنب خلال بعض مباريات «الكلاسيكو» من أكثر الصور التي ظهرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وما زالت حية في ذاكرة معظم مشجعي هذين الناديين، حتى لو مر أكثر من عقد منذ تنحي لابورتا جانباً عام 2010، وحافظ لابورتا وبيريز دائماً على علاقة محترمة ومنافسة جادة، وجرت المواجهات بينهما وجهاً لوجه في سبع مباريات في «الكلاسيكو»، وحقق برشلونة بقيادة لابورتا الفوز بخمسة منها، بينما فاز ريال مدريد بقيادة بيريز مرتين فقط. بعد أن تولى رئاسة برشلونة في مارس الماضي فقط، لم يقم لابورتا بتشكيل الفريق حسب رغبته، ويتطلع للتنافس مع بيريز وريال مدريد على أكبر الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، ومع ذلك سيكون مصمماً بالفعل كما كان دائماً على الفوز في «الكلاسيكو» مرة أخرى، والتمتع بحقوق المفاخرة في أكبر تنافس على صعيد كرة القدم للأندية.

لطالما استمتع لابورتا بضخ القليل من الفكاهة في المنافسة أيضاً، حيث ذهب إلى حد إطلاق حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، من خلال وضع إعلان ضخم على بعد ياردات فقط من ملعب سانتياجو برنابيو في وسط مدريد، ويحمل عبارة: «حريص على رؤيتكم مرة أخرى».

يحصل لابورتا في غد على أمنيته، ويواجه ريال مدريد مرة أخرى رئيساً لبرشلونة، وإن كان ذلك في موقع جديد هو ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في أول ما يبدو أنه لم الشمل في العديد من المناسبات المقبلة أمام أكبر منافسي برشلونة.