«الفريق» بطل كأس زعبيل والهاتريك لشادويل في ختام ميدان

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «الفريق»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بطلاً للسباق الرئيسي على لقب كأس زعبيل لمسافة 1600 متر، ليمنح شادويل ثلاثية «هاتريك» في سباق ميدان الختامي للخيول، الذي تألف من 8 أشواط.

وحقق «الفريق» المنحدر من نسل «دارك انجل» الفوز ببراعة، متفوقاً بفارق 0,75 طول عن «سينيورتي» لناصر عسكر، ومسجلاً زمناً وقدره 1:35:82 دقيقة. وكان الفوز الأول باسم شادويل لمؤسسها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قد جاء عبر «بواسل»، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وحقق به المدرب دوج واتسون، والفارس سام هتشكوت ثنائية. وتفوق البطل بفارق 2,25 طول عن «إكسبريشنست» للبشير سالم الحراري، ومسجلاً 1:23:60 دقيقة.

ومنح «مترافع» الثنائية لإسطبلات شادويل وللمدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، متفوقاً بفارق رأس عن «رفيق إسطبله «الكرامة»، ومسجلاً 1:09:44 دقيقة.

ولمع بريق المدرب مصبح المهيري، والفارس الإيطالي أنطونيو فريزو بتسجيل ثلاثية في الحفل، وجاءت عبر«جود تايدنجس» لعبد الماجد الكوت، في الشوط السابع لمسافة 2410 متر، متفوقاً بفارق رأس عن «القعقاع» لشادويل، ومسجلاً 2:29:22 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر للجواد«ماكمنمان»، بإشراف المدرب دوج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت، حيث تفوق البطل بفارق 0,50 طول عن«زيرو تو اهندريد»، ومسجلاً 1:24:11 دقيقة. واندفع«بوشارت» للبيت المتوحد، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة فابريس فيرون لفوز ناجز في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، متفوقاً بفارق 2 طول عن«الكامل» لشادويل، ومسجلاً 1:22:80 دقيقة.

واستعاد «رير نينجا» لاكيور اما زينجتيم، وبإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرنش، مستواه، في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، ليسجل فوزاً لافتاً وبفارق 4,75 طول عن «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي، ومسجلاً 1:58:44 دقيقة. وكان مسك الختام فوز «زوريون» لعبدالله المعمري، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بالشوط الثامن لمسافة 2000 متر، متفوقاً بفارق 2,5 طول عن«هاربور سبيريت» لأحمد القطان، ومسجلاً 2:02:54 دقيقة.