52 فرداً في بعثة الوحدة إلى الهند

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استبعد الوحدة لاعبه طحنون الزعابي من البعثة المغادرة إلى الهند غداً «السبت»، للمشاركة في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بعد تعرضه لإصابة قوية في «الكاحل» تتطلب وقتاً طويلاً للعلاج والتأهيل، تعرض لها خلال التدريب الذي أعقب لقاء الزوراء العراقي، في الملحق، فيما ضمت القائمة محمد برغش المصاب في العضلة الضامة لاستكمال علاجه، وربما يلحق ببعض مباريات المجموعة.

ويغادر «العنابي» بطائره، خاصة ببعثة تضم 52 فرداً، يترأسها عامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي، بجانب الحاي جمعة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله حسن العلي، ومحمد علي النقبي ممثلين لاتحاد الكرة، بجانب الجهازين الفني والإداري وبقية أطقم الفريق الأخرى، و28 لاعباً يمثلون جميع لاعبي الفرق الأول، وعدد من لاعبي فريق تحت 21 سنة، بالإضافة إلى الثلاثي المقيم جيانلوكا استيبام وعلاء الدين زهير وروبين فيليب غير المقيدين بالقائمة الآسيوية، حيث يتطلب بقاء الفريق لمدة 20 يوماً بالهند الاستعانة بجهود هذا العدد من اللاعبين.

وتخلف فهد مسعود إداري الفريق عن السفر، بسبب ظروفه الصحية السابقة، والتي منعته من تلقي لقاح فيروس كورونا، ليفضل النادي بقاءه وعدم مرافقته لـ «العنابي». وأكد فهد مسعود أن الثقة كبيرة في المجموعة المرافقة للفريق، وفي بقية أعضاء الجهاز الإداري، بقيادة عبدالسلام جمعة، متمنياً التوفيق، وأن يتمكن الوحدة من التأهل عن المجموعة.

وقال فهد مسعود: سعدنا بالتأهل إلى مرحلة المجموعات، خاصة أن هذه المرحلة من دوري الأبطال هي الاستحقاق الوحيد الذي نقاتل عليه، فيما تبقى من الموسم الحالي، والتأهل معنوي وإيجابي للجمهور واللاعبين والمدرب والجهازين الفني والإداري، وهو مرحلة وانتهت، والطموح لم يكن الفوز بـ «الملحق»، بل كيف يتعامل الفريق مع المنافسين بالمجموعة الخامسة داخل الملعب، بيروزي وجوا والريان والأخير ظروفه مشابهة للوحدة، فيما يغلف الغموض الفريق الهندي، وبيروزي معروف ومواجهتنا معه في بداية المجموعة مهمة ومفتاحية لـ «العنابي» في بقية المشوار، وثقتنا كبيرة بلاعبينا وفي تقديمهم أداء مشرف يحصدون به نتائج إيجابية تقوده إلى التأهل.

وأضاف: كل الشكر لاتحاد كرة القدم على الجهود التي قام بها لتعديل توقيت مبارياتنا بالمجموعة، لتقام جميعها بعد الإفطار، والتعديل منح الفريق 45 دقيقة، ما بين أذان المغرب وخوض المباريات، وهذا الوضع سيكون صعباً، لكنه أفضل للاعبين من اللعب وهم صائمون، ونأمل أن يوفق الفريق في تحقيق نتائج جيدة. وأشار فهد مسعود أيضاً إلى أنه يتمنى التوفيق لباقي ممثلي الدولة في دوري الأبطال.