كليبرز يوقف مسلسل انتصارات صنز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أفاد ميامي هيت وصيف الموسم الماضي من الغيابات في صفوف لوس أنجلوس ليكرز «حامل اللقب»، لتحقيق فوزه الثاني عليه هذا الموسم، وجاء بنتيجة 110-104، فيما أوقف لوس أنجلوس كليبرز مسلسل انتصارات فينيكس صنز، بالفوز عليه 113-103، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمي باتلر 28 نقطة، وفيكتور أولاديبو 18 ،وتايلر هيرو 15، ليقودوا هيت إلى استعادة توازنه، بعد الخسارة بفارق 12 نقطة أمام ممفيس جريزليز على أرضه «الثلاثاء»، وتحقيق فوزه السابع والعشرين هذا الموسم. لكن فريق المدرب إيريك سبويلسترا خسر جهود أولاديبو القادم إلى الفريق في 25 مارس بعد صفقة تبادل مع هيوستن روكتس، في الربع الأخير بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وكشف سبويلسترا أن الفريق الطبي سيقوم بتقييم إصابة أولاديبو، مشيداً بلاعبه الجديد الذي «يعطينا إضافة في الهجوم». وسجل هيت 9 نقاط مقابل نقطتين لليكرز في آخر 2,14 دقيقة من اللقاء، ليتقدم 104-94، آخرها من رميتين حرتين لباتلر، إثر خطأ فني أدى إلى طرد ماركيف موريس بسبب اعتراضه على قرار الحكم. وقلص حامل اللقب النتيجة الى 100-106، إثر ثلاثية من كنتافيوس كالدويل-بوب في آخر 29 ثانية، لكن هيت ضمن الفوز، بعدما نجح باتلر في ترجمة أربع رميات حرة في الثواني الحاسمة من المباراة.

وكان كالدويل-بوب أفضل لاعبي ليكرز بتسجيله 28 نقطة، بينها 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، فيما سجل الوافد الجديد أندري دروموند، العائد، بعد غيابه أربع مباريات بسبب إصابة في قدمه، خلال مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 31 مارس، 15 نقطة مع 12 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمة ثانية على يد وصيفه بعد التي تعرض لها في فبراير على أرضه 94-96. وافتقد ليكرز «الملك» ليبرون جيمس للمباراة العاشرة توالياً بسبب الإصابة التي حرمته أيضاً من نجمه الآخر أنتوني ديفيس في آخر 24 مباراة.

كما غاب عن ليكرز الذي مني بهزيمته العشرين في 52 مباراة، كايل كوزما لإصابة في الساق، وتالن هورتون-تاكر بسبب إيقافه لمباراة واحدة لدوره في الشجار الذي حصل الثلاثاء خلال المباراة ضد تورونتو رابتورز.

ورغم الخسارة، كان المدرب فرانك فوجل «فخوراً بالمجهود الذي بُذِلَ وبالروح القتالية والإيمان ببعضنا، لقد قاتل رجالنا بكل ما لديهم».

وبعد هزيمتين على التوالي أمام دالاس مافريكس وفينيكس صنز، استعاد يوتا جاز، متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري، توازنه بتغلبه على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122-103 بفضل جهود دونوفان ميتشل والفرنسي رودي جوبير، إذ سجل الأول 37 نقطة والثاني 18 مع 21 متابعة.

وأكد جاز مرة أخرى أنه لا يقهر في معقله، إذ حقق فوزه الثالث والعشرين توالياً على أرضه، مستفيداً من تفوقه تحت السلة، حيث حقق 58 متابعة مقابل 41 لبلايزرز الذي برز في صفوفه داميان ليلارد «23 نقطة» وسي دجاي ماكولوم «19»، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقهما الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وحسم جاز اللقاء فعلياً في الربع الثالث، حين حول تخلفه بفارق ست نقاط إلى تقدم كبير، بعدما أنهاه بأربعين نقطة مقابل 19 فقط لضيفه نتيجة نجاحه في 57 % من محاولاته.

وأوقف كليبرز مسلسل انتصارات ضيفه صنز عند سبع مباريات على التوالي، بالفوز عليه 113-103 في مواجهة بين فريقين يحاولان اللحاق بجاز إلى زعامة المنطقة الغربية. ويدين كليبرز بفوزه الثالث توالياً، والتاسع في آخر 11 مباراة، والخامس والثلاثين هذا الموسم إلى نجميه بول جورج وكواهي لينارد، إذ سجل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات، والثاني 27 مع 5 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان ديفن بوكر «24» وميكال بريدجز «20» ودياندري أيتون «18 مع 10 متابعات» الأفضل في صفوف صنز الذي مني بهزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم في المركز الثاني خلف جاز وأمام كليبرز بالذات في المنطقة الغربية.

وبغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في ركبته، مني ميلووكي باكس بهزيمته الثانية توالياً والتاسعة عشرة هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه دالاس مافريكس 101-116. ويدين مافريكس بفوزه التاسع والعشرين واستعادة توازنه بعد خسارته الأربعاء أمام هيوستن روكتس الذي وضع حداً لمسلسل انتصارات منافسه عند 5 مباريات على التوالي، الى الثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش واللاتفي كريستابس بورزينجيس، إذ سجل الأول 27 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة والثاني 26 مع 17 متابعة.

ولعب بورزينيجيس دوراً حاسماً في الفوز بتسجيله 11 نقطة في الربع الأخير، بينها ثماني على التوالي، ما مهد الطريق أمام فريقه للتقدم نهائياً على باكس الذي خسر اثنين من مبارياته الثلاث الأخيرة بغياب أنتيتوكونمبو رغم جهود دونتي ديفينتشنزو «22 نقطة» وبوبي بورتيس «20 مع 14 متابعة».

ورغم تألق الكندي كريس بوشيه والكاميروني باسكال سياكام بتسجيلهما 38 نقطة مع 19 متابعة و27 مع 8 متابعات توالياً، مني تورونتو رابتورز بهزيمته الخامسة عشرة في آخر 18 مباراة، وجاءت على يد ضيفه شيكاغو بولز 113-122.

ولعب زاك لافين والمونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش دوراً أساسياً بالفوز الثالث توالياً لبولز والـ22 هذا الموسم، إذ سجل كل منهما 22 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة للأول، فيما أسهم الفنلندي لاوري ماركانن بـ18 نقطة، بعدما نجح في ثماني من محاولاته العشر خلال 18 دقيقة. وفي مباراتين أخريين، فاز ديترويت بيستونز على ساكرامنتو كينجز 113-101، وكليفلاند كافالييرز على أوكلاهوما سيتي ثامدر 129-102.