8 أبريل «يوم السعد» عند جريزمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني أباً للمرة الثالثة، بعد أن أنجبت زوجته إريكا شوبرينا مولودهما الثالث وأسمتها ألبا، ويبدو الخبر عادياً، لأن العديد من لاعبي كرة القدم لديهم ثلاثة أولاد، ولكن الجديد بالنسبة لجريزمان، إن أولاده الثلاثة ولدوا يوم 8 أبريل، وابنته الكبرى ميا وُلدت 8 أبريل عام 2016، ثم جاء الابن الثاني أمارو بعد ميا بثلاث سنوات 2019، وفي نفس اليوم 8 أبريل، ثم كانت المولودة الثالثة ألبا يوم 8 من الشهر الحالي.

وكتبت زوجة جريزمان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تقول موجهة حديثها لأبنائها الثلاثة: لقد أحدثتم ثورة في حياتنا وكبرتم وتعلمتم وأصبحتم أفضل، ماما وبابا فخوران بكم، وبما أدخلتموه من بهجة في حياتنا كأسرة صغيرة، نحبكم بلا حدود.

وبمناسبة هذا المولود الجديد، اضطرجريزمان إلى الاعتذار عن عدم حضور تدريبات الفريق أمس «الخميس» لحضور ميلاد ابنته ألبا ، بعد أن حصل على موافقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي رونالد كومان ، وتدرب اليوم «الجمعة» مع بقية زملائه ، قبل يوم من مباراة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد غداً «السبت».