سولشاير: «اليونايتد» لا يزال فريقاً صغيراً!

غرناطة (رويترز)

وصف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الثنائي ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز بالاستثنائي، بعدما هز اللاعبان الشباك في الفوز 2-صفر في ملعب غرناطة في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصبح راشفورد رابع لاعب من فريق إنجليزي يصل إلى 20 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم، بعد محمد صلاح لاعب ليفربول، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وفرنانديز الذي هز الشباك عند مرور نصف ساعة.

وأرسل فيكتور ليندلوف تمريرة طويلة مقتنة استقبلها راشفورد بلمسة مذهلة، وهو يركض ليترك مدافع غرناطة يلهث خلفه، قبل أن يسدد الكرة في مرمى روي سيلفا. وسجل فرنانديز ركلة جزاء رقم 19 من 20 له مع اليونايتد، وهو سجل بارز بالنظر إلى أنه انضم للفريق في يناير من العام الماضي، لكنه كان محظوظاً إذ كان سيلفا قريباً من التصدي للكرة.

وأبلغ سولشاير شبكة بي.تي سبورت «راشفورد وفرنانديز كانا استثنائيين، وهما لاعبان مهمان لنا، الهدف الأول كان بعد انطلاقة رائعة وإنهاء مذهل من راشفورد، برونو كان هادئاً في تنفيذ ركلة الجزاء، حتى وإن كان الحارس قريباً من التصدي لها». وأضاف «نريد الفوز بكل مباراة، ما زلنا فريقاً صغيراً يتطور، يجب علينا التطور طيلة الوقت، نحاول الانطلاق في الهجوم وصنع الفرص دائماً، لدينا شعور إيجابي بالتأهل بعد مباراة الإياب في أولد ترافورد». لكن اليونايتد سيخوض مباراة الإياب الخميس المقبل بدون القائد هاري ماجواير والمدافع لوك شو ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي بسبب الإيقاف.

وقال سولشاير «لم تكن ليلة مثالية، سنخوض المباراة المقبلة من دون ثلاثة لاعبين بسبب الإيقاف، لكن الفوز 2-صفر نتيجة جيدة جداً، وندرك أن تحقيق هذه النتيجة في إسبانيا أمر صعب، أنا سعيد للغاية».