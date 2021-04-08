13 هدفاً في افتتاحية كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

تشهد منافسات بطولة كأس دبي للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، اليوم مباراتين في الجولة الثانية من البطولة التي تعد قبل الأخيرة لنهاية موسم الحبتور للبولو، حيث يلتقي فريق الباشا بقيادة هاني غباش مع فريق دبي إيمو بقيادة توماس أريارتي، فيما تشهد البطولة مواجهة أخرى في نفس اليوم، تجمع بين فريقي الشيخة عليا آل مكتوم وفريق أنكورا بقيادة خالد العمران.

كان فريق الحبتور قد دشن المنافسات بفوز عريض على فريق الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 8.5 مقابل 5 أهداف، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، ولعب الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومعه حبتور الحبتور وسانتوس أريارتي وسنتياجو جومز، بينما قادت الشيخة عليا آل مكتوم فريقها ومعها كل من فيليب دانا وباولو أوركوزا وقيصر كرسبو، وانتهى الشوط الأول من المباراة بهدف لكل منهما، بينما رجحت كفة الحبتور بنصف جول «الهانديكاب».

وفي الشوط الثاني نجح فريق الشيخة عليا في التقدم 3 / 2.5، أما الشوط الثالث فقد شهد سيطرة ميدانية لفريق الحبتور، حيث شكل حبتور الحبتور وسانتوس أريارني ثنائياً خطيراً، ونجحا في التقدم 6.5 / 3 أهداف.

ويشهد الشوط الرابع والأخير نشاطاً ملحوظاً من الفريقين لحسم النتيجة، ويتألق كرسبو ويحرز هدفي فريقه الرابع والخامس، ما أثار حماسة فريق الحبتور ليضيف هدفين وينهي المباراة لصالحة بنتيجة 8.5 /5.