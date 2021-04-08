«رأس الخيمة لبناء الأجسام» بين 320 لاعباً

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة رأس الخيمة - واوان لبناء الأجسام والفيزيك، والتي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بدعم ورعاية سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، وتقام في رأس الخيمة بمشاركة اكثر من 320 لاعباً من مختلف دول العالم. وخصص اليوم الأول لمنافسات الفيزيك، بينما ستقام منافسات بناء الأجسام في اليوم التالي، وتعد البطولة الأغلى على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات من حيث قيمة جوائزها المالية، والتي تبلغ أكثر من 100 ألف دولار أميركي، وستضم 4 فئات في الفيزيك، وهي 170 سم و174و178 وأطول من 178، وفي بناء الأجسام لوزن 75 و85 وفوق 85 كجم.

من جهته كشف فيصل الغوص الزعابي، عضو اتحاد بناء الأجسام ورئيس لجنة الحكام، عن مشاركة 4 حكام دوليين، إضافة إلى الحكام الدوليين الإماراتيين في المنافسات، وهم كل من عبد الهادي على جاسم من البحرين وبدر العامري من سلطنة عمان ومحمد محسن من مصر والإسباني خوسيه ماريا، وذلك لضمان المزيد من الدقة والشفافية المرتقبة في المنافسات، خصوصاً وأن جائزة بطل الأبطال تبلغ 100 ألف درهم، ومنوهاً إلى أن توجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، تؤكد على بذل أفضل الجهود لتخرج البطولة بشكل مميز.