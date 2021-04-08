«رياضة قبل الإفطار» في «الشارقة الرياضي»

الشارقة (وام)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي فعالية «رياضة قبل الإفطار» للعام السادس على التوالي، خلال شهر رمضان الكريم، بمشاركة أندية الإمارة الباسمة وشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة وحث مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الفعالية الرياضية المجتمعية، وتعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لكل أفراد المجتمع.

وتنظم الفعالية في مختلف المواقع بالإمارة، وتضم مختلف المسابقات والرياضات، منها مسرح المجاز ومحمية واسط وكورنيش الشارقة، ويشرف عليها إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية بالمجلس خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وفي حديقة المدام العامة بإشراف نادي المدام الثقافي الرياضي طوال الشهر الكريم، وفي كورنيش خورفكان بمتابعة نادي خورفكان الثقافي الرياضي، من 15 أبريل الجاري إلى 8 مايو المقبل.

وخصصت مواقع في كلباء مثل شاطئ كلباء وحديقة السدرة وحديقة الساف ومتنزه البحيرة من 17 أبريل الجاري إلى 7 مايو المقبل، وحديقة مليحة طوال الشهر الكريم، وفي حديقة كشيشة ومتنزه الشارقة الوطني من 17 أبريل الجاري إلى 7 مايو المقبل، بإشراف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بجانب إشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على موقع ممشى الشارقة وشاطئ خورفكان يومى 17 و24 أبريل الجاري.