«الإمارات لقفز الحواجز» تطلق النسخة 22 في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات منافسات النسخة الـ22 لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، على الميدان الرملي بصالة زايد بن سلطان الكبرى، وتشتمل على 10 أشواط تقام على مدى يومين ابتداءً من بعد ظهر اليوم، وتختتم مساء يوم غد، ورصدت اللجنة المنظمة للفائزين وأصحاب المراكز الأولى جوائز مالية يبلغ مجموعها نصف مليون درهم.

وتقتصر المشاركة في البطولة على فئات فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات، وتحكّم منافساتها بقوانين خاصة بها، وبمعدل منافستين لكل فئة ويتم ترحيل نتائج الفرسان إلى اليوم الثاني، وعلى ضوئها تحدد مراكز الفرسان في البطولة والتي تقام فعاليات دورتها الـ22 تحت إجراءات احترازية كاملة للوقاية من جائحة «كوفيد ـ 19».

وتقام اليوم 5 أشواط، جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وتتراوح ارتفاعات حواجزها بين «120» سم لفرسان المستوى الثاني وحتى الارتفاع «140» سم لفرسان المستوى الأول، وتقام بقية الأشواط الخمسة في اليوم الثاني للبطولة، وبمواصفات الجولتين، ما عدا الشوط، مفتوح، المشاركة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وتبدأ منافسات اليوم الثاني في العاشرة صباحاً، بشوط لفئة فرسان المستوى الثاني على حواجز «120» سم، ويليه شوط فئة الناشئين على حواجز «135» سم، ثم منافسة فرسان المستوى الأول على حواجز «145» سم، وتعقبها المنافسة مزدوجة المشاركة لفئة الفرسان الشباب والمستوى الأول على حواجز «130» سم، والختام بالشوط المفتوح على حواجز «130» سم.

يمثل حسام زميت اتحاد الفروسية ويشرف على سير المنافسات خلال أيام البطولة، ويترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي خليل إبراهيم، ويصمم مسارات المنافسات مارك ديبيير، والميادين يشرف عليها الدولي علي مهاجر، بمعاونة أربعة مشرفين.