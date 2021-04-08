18320 نقطة تمنح «جو جيتسو الإمارات» صدارة «المحترفين» في عالمية أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم غداً الجمعة منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي احتضنتها صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدار أربعة أيام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأقيمت أمس فعاليات اليوم الثالث التي تضمنت منافسات الحزامين الأزرق والبنفسجي للمحترفين تحت 30 عاماً، وشهدت تألق لاعبي الإمارات الذين حصدوا 22 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و11 فضية و5 برونزيات، وتصدر لاعبونا الترتيب العام للمحترفين برصيد 18320 نقطة، فيما حلت البرازيل ثانية برصيد 9560 نقطة وجاءت روسيا ثالثة برصيد 2560 نقطة. وكانت ذهبيات لاعبي الإمارات من نصيب عمر السويدي في وزن 56 كجم للحزام الأزرق، وخالد الشحي في وزن 62 كجم للحزام نفسه، وزايد الكثيري في وزن 56 كجم للحزام البنفسجي، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم للحزام نفسه، ومحمد العامري في وزن 77 كجم للحزام البنفسجي أيضاً، وكانت الذهبية الوحيدة للسيدات من نصيب شمة يوسف الكلباني في وزن 62 كجم للحزام الأزرق.

حضر منافسات اليوم الثالث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وراشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد الهنائي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الوحدة، وسعيد الخاصوني المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية لنادي الظفرة، والدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى "بريمير موتورز"، وصالح حرحره، نائب رئيس قسم الخدمات العامة لشركة أدنوك للتوزيع، واغيث العقاد مدير معرض لينكولن، ووليد حسان مدير معرض لاند روفر جاكوار.

من جانبه وجه يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مشيداً بالدعم المطلق الذي تجده رياضة الجو جيتسو من قيادة الدولة الرشيدة، ومؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة العمل لترسيخ حضور اللعبة على مستوى الدولة، خاصةً وأن اسم الرياضة بات مقترناً على المستوى العالمي باسم العاصمة أبوظبي. وقال: سعدنا اليوم لانطلاق منافسات فئة المحترفين في الحزامين الأزرق والبنفسجي، وهي الفئة التي نعتبرها الخزان الأهم لنجوم الحزام البني والأسود، وأضاف: بالنظر لمستويات الأداء رفيعة المستوى التي أبداها اللاعبون، يمكننا أن نتطلع بثقةٍ لمنافسات فئة الحزام البني والأسود يوم الجمعة، لنتوّج معها فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ونختتم سطراً جديداً في مسيرة نجاحات رياضة الجوجيتسو في الإمارات.

وتابع البطران: يعد النجاح في تنظيم الحدث استمراراً لنهج دولتنا التي احترفت التحديات وتحويلها لفرص، إذ لم ننظر لتحديات الجائحة كعائقٍ لمسيرة الإنجاز، بل كفرصةٍ للبرهان على قدرتنا على الابتكار والنجاح، إذ تمكنا من جمع أبطال الجو جيتسو من مختلف أنحاء العالم على بساطٍ واحد، ووفرنا في ذات الوقت المنصة المثالية لأبناء الوطن للصعود نحو العالمية.