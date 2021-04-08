مهدي ودياز يطاردان «اللقب الأول» في سجلات كأس الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، ورامون دياز مدرب النصر التتويج باللقب الأول في كأس الخليج العربي في نهائي «كأس الخمسين»، لينضم الفائز منهما إلى القائمة الذهبية، والتي تضم 11 مدرباً من 9 جنسيات مختلفة على مدار 13 نسخة.

وضمت القائمة الألماني وينفريد شايفر (العين)، البرازيلي براجا (الجزيرة)، باولو بونامجيو (الشباب)، الإسباني كيكي فلوريس (الأهلي)، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر (عجمان)، الروماني كوزمين (العين والأهلي)، الصربي يوفانوفيتش (النصر)، المكسيكي أجيري (الوحدة)، الروماني ريجيكامب (الوحدة)، الأرجنتيني أروابارينا (شباب الأهلي)، الكرواتي كرونسلاف جوريتش (النصر).

ويتطلع «المهندس» مهدي علي ليكون أول مدرب مواطن ينجح في الظفرة بلقب كأس الخليج العربي بحثاً عن تتويجه الثاني في الموسم الحالي بعد لقب «سوبر» الخليج العربي، في المقابل ينشد دياز الملقب بـ «البروفيسور» اللقب الأول في مشواره مع «العميد»، والثاني لمدربي «التانجو» بعد الأول لمواطنه رودولفو أروابارينا مع شباب الأهلي موسم 2018- 2019.